Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha richiamato alla prudenza in vista del Gran Premio d’Australia, prima tappa del mondiale di Formula 1. Ha sottolineato che Melbourne rappresenta “la prima vera occasione per valutare la nostra competitività rispetto agli avversari”. Ha spiegato che i test in Bahrain hanno permesso di percorrere molti chilometri e raccogliere dati preziosi per comprendere meglio la SF‑26, ma ha avvertito che le condizioni dei test non sono mai del tutto rappresentative. “Come sempre a inizio stagione, ci sono molte incognite: noi affronteremo il weekend con concentrazione e umiltà” ha concluso.

Valutazione della competitività a Melbourne

Vasseur ha evidenziato che i test in Bahrain sono serviti a lavorare in modo metodico su diverse aree chiave della vettura, raccogliendo molte informazioni utili. Tuttavia, ha ribadito che le condizioni di test differiscono da quelle di gara e che solo a Melbourne si potrà avere un quadro più chiaro della competitività della Ferrari.

Atteggiamento umile e concentrato

Il messaggio del team principal è chiaro: evitare conclusioni affrettate e mantenere un atteggiamento umile e concentrato. Melbourne non sarà un verdetto definitivo, ma un banco di prova per valutare la direzione intrapresa dalla squadra.

Sviluppo tecnico e gerarchie

Vasseur ha ribadito che nel 2026 non si potrà giudicare la stagione dalla prima gara, poiché il nuovo regolamento rende le gerarchie iniziali poco affidabili.

Ha sottolineato che lo sviluppo tecnico lungo la stagione sarà decisivo e che la classifica di Melbourne non determinerà il campionato, evidenziando come le incognite iniziali richiedano un approccio prudente e focalizzato sul lungo termine.