Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha espresso grande fiducia nella qualità della prestazione della Seleção al prossimo Mondiale, definendola “di altissimo livello”. A cento giorni dall’inizio della competizione, il tecnico ha sottolineato la “grande motivazione e, allo stesso tempo, grande responsabilità nel fare il meglio possibile”.

Preparativi e calendario per il Mondiale

Ancelotti ha confermato che, dal punto di vista logistico e organizzativo, “è tutto pronto” per affrontare il torneo. La competizione, che per la prima volta sarà ospitata da tre Paesi – Stati Uniti, Canada e Messico – vede il Brasile, unico Paese cinque volte campione del mondo, puntare alla sesta stella.

Il programma di preparazione prevede due amichevoli negli Stati Uniti, rispettivamente contro Francia e Croazia. L’esordio nella fase a gironi è fissato per il 13 giugno, con un incontro contro il Marocco a East Rutherford, nel New Jersey.

Valutazione della rosa brasiliana

Il tecnico ha spiegato che l’attenzione è ora focalizzata sull’osservazione e sulla valutazione dei giocatori. Questo include sia coloro che sono regolarmente impegnati con i propri club, sia quelli che si trovano in fase di recupero da infortuni.

La squadra è pronta

Ancelotti ha ribadito che la squadra è pronta e che la preparazione procede con serenità. Ha inoltre sottolineato l’importanza di giocare bene nelle amichevoli contro Francia e Croazia, considerate tappe fondamentali per testare la condizione del gruppo in vista del torneo.