L’Italia del baseball continua a sorprendere e si prepara ad affrontare il Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic 2026. La partita si disputerà a Miami, negli Stati Uniti, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 marzo, con inizio fissato per le 2:00 ora italiana. In palio c’è l’accesso alla finale di una delle competizioni più prestigiose a livello mondiale.

Gli azzurri arrivano a questa sfida dopo un percorso che ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre il Venezuela si presenta forte di una vittoria di rilievo contro il Giappone nei quarti di finale.

La gara rappresenta un appuntamento molto atteso dagli appassionati di baseball, che potranno seguire l’evento attraverso i canali ufficiali internazionali e le piattaforme di streaming disponibili negli Stati Uniti. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale per non perdere nessun dettaglio dell’incontro.

Il programma della semifinale

La semifinale tra Italia e Venezuela rappresenta un appuntamento di grande interesse per il movimento del baseball italiano, che sogna un risultato storico. L’incontro si svolgerà a Miami e prenderà il via alle 2:00 ora italiana. Gli appassionati potranno seguire la partita tramite le piattaforme di streaming e i canali ufficiali previsti per la trasmissione internazionale.

Per chi desidera aggiornamenti in tempo reale, sarà disponibile anche la diretta testuale.

Il percorso del Venezuela e i protagonisti

Il Venezuela arriva a questa semifinale dopo aver superato il Giappone nei quarti di finale, confermandosi una delle squadre più competitive del torneo. La formazione sudamericana, guidata dal manager Omar Lopez, può contare su giocatori di alto livello come Ronald Acuna Jr., Salvador Perez, Eugenio Suarez e Luis Arraez. Tuttavia, il Venezuela dovrà fare a meno di alcune stelle come Jose Altuve e Pablo Lopez, assenti per motivi assicurativi e infortunio. Nonostante queste assenze, la squadra resta tra le favorite per la vittoria finale e punta a confermare il proprio valore anche contro l’Italia.

Il World Baseball Classic 2026 viene trasmesso negli Stati Uniti sui canali Fox, FS1 e FS2, con possibilità di streaming su Fubo, Fox One e Tubi. Gli appassionati possono inoltre seguire tutte le partite in diretta radiofonica su SiriusXM. La semifinale tra Italia e Venezuela si preannuncia come una sfida di alto livello, con entrambe le squadre determinate a conquistare un posto nell’atto conclusivo del torneo.