Jannik Sinner continua la sua rincorsa a Carlos Alcaraz nella classifica mondiale ATP, secondo l’ultimo aggiornamento del ranking. Lo spagnolo mantiene la leadership con un margine consistente, ma il calendario offre all’azzurro nuove occasioni per avvicinarsi, a partire dal Masters 1000 di Miami.

La classifica ATP: Alcaraz leader, Sinner insegue

Stando alle ultime classifiche ATP, Carlos Alcaraz guida la classifica, mentre Jannik Sinner lo segue in seconda posizione. Il distacco tra i due resta significativo. Questo scenario si è delineato dopo la semifinale persa da Alcaraz a Indian Wells e il titolo conquistato da Sinner in California, che hanno modificato i rispettivi punteggi ma non la posizione in classifica.

Opportunità per Sinner a Miami

Alcaraz non ha molti punti da difendere a Miami, avendo perso nelle fasi iniziali nell’edizione precedente. Sinner, invece, potrà guadagnare punti in questa occasione. Il torneo di Miami rappresenta dunque un’opportunità importante per l’azzurro di ridurre il gap dal leader spagnolo.

Scenari di punteggio nel Masters 1000

Nel Masters 1000 di Miami sono in palio fino a 1.000 punti per il vincitore. Se Sinner dovesse arrivare in fondo al torneo e ottenere un buon risultato, potrebbe avvicinarsi sensibilmente ad Alcaraz, soprattutto in caso di uscita anticipata dello spagnolo. Tuttavia, il distacco attuale resta significativo e serviranno più tornei per colmarlo completamente.

Prospettive future nel ranking

Guardando ai prossimi appuntamenti, Alcaraz dovrà difendere diversi punti nei tornei sulla terra battuta, tra cui Montecarlo, Barcellona, Roma e Roland Garros. Sinner, invece, ha meno punti da difendere nello stesso periodo, il che potrebbe offrirgli ulteriori possibilità di recupero nella corsa al vertice del ranking ATP.