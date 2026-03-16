Jannik Sinner ha trionfato al Masters 1000 di Indian Wells, superando in finale Daniil Medvedev. Durante la cerimonia di premiazione, il tennista italiano ha riservato un pensiero speciale a Kimi Antonelli, giovane pilota italiano che ha recentemente vinto il Gran Premio di Cina in Formula 1. Sinner, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Non ha nulla a che vedere con il tennis, ma oggi è un giorno speciale per l'Italia: sono un grande ammiratore della F1 ed è meraviglioso che un italiano così giovane, Kimi Antonelli, porti l'Italia così in alto.

Grazie Kimi e grazie F1".

Il successo a Indian Wells

Il successo di Sinner a Indian Wells segna il suo primo titolo nel deserto californiano. In conferenza stampa, il tennista altoatesino ha sottolineato l'importanza di questa vittoria: "È una sensazione incredibile e un risultato fantastico. È stata una partita molto dura oggi, quindi sono molto felice di come ho gestito la situazione in campo. È bello vedere Medvedev tornare a questi livelli. Sono molto felice". Sinner ha aggiunto: "Sono molto contento e continuo a ottenere grandi risultati, dopo la semifinale in uno Slam e l'Open d'Australia questo è il successivo grande torneo. Questo risultato significa molto per me. Ora mi riposerò un po', perché tra qui e Miami non c'è molto tempo, ma cercherò di giocare il mio miglior tennis anche lì".

Un omaggio speciale a Kimi Antonelli

Durante la premiazione, Sinner ha voluto evidenziare il valore della giornata per lo sport italiano, ringraziando pubblicamente Antonelli: "Questo è stato un giorno speciale per l'Italia. Sono un grande appassionato di Formula 1 e abbiamo un italiano molto, molto giovane, Kimi, che ha riportato il nostro Paese ai vertici. È asombroso. Grazie, Kimi; grazie, Formula 1". Il tennista aveva già espresso la sua ammirazione scrivendo un messaggio su una delle telecamere durante la trasmissione.

Preparazione e prospettive future

Sinner ha spiegato di essere arrivato a Indian Wells con largo anticipo per prepararsi al meglio: "Siamo arrivati presto perché sapevamo che era un torneo che non avevo ancora vinto e volevo prepararmi nel miglior modo possibile".

Ha inoltre commentato le condizioni climatiche: "C'era un clima caldo ma senza umidità, ed è una grande differenza. Mi sono preparato bene, quindi non ho avuto problemi con il caldo, e questo mi ha aiutato molto". Guardando al futuro, Sinner ha dichiarato: "Roland Garros è ancora lontano, ci sono tornei importanti prima. Sono concentrato su Miami, che sarà molto importante perché è l'ultimo torneo su cemento prima della stagione sulla terra battuta. Cercherò di mantenere questo ritmo anche lì".