Il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si è rivelato un fine settimana particolarmente complicato per Max Verstappen. Dopo una Sprint Race al di sotto delle aspettative, il quattro volte campione del mondo ha affrontato una domenica difficile, culminata con un ritiro a circa dieci giri dal termine. La sua partenza non è stata ottimale e la gara si è trasformata in una sequenza anonima, aggravata dall'uscita anticipata che ha lasciato l'olandese e il team Red Bull con numerosi interrogativi.

Il podio della gara è stato conquistato da Andrea Kimi Antonelli, seguito da George Russell e Lewis Hamilton.

Charles Leclerc ha chiuso quarto, mentre Oliver Bearman e Pierre Gasly hanno completato le prime sei posizioni. Verstappen, invece, ha dovuto fare i conti con una vettura poco competitiva e una situazione che lui stesso ha definito "frustrante".

Le dichiarazioni di Verstappen dopo la gara

Al termine del Gran Premio, Verstappen ha espresso tutta la sua insoddisfazione: "Beh, c’è molto da imparare, non è certo dove vorremmo essere, ma so anche che la squadra sta dando il massimo, quindi è frustrante sia per me che per loro, ma alla fine dei conti dobbiamo cercare di trovare una soluzione insieme. Cercheremo di fare meglio per il Giappone, ma dopo avremo una pausa più lunga che, si spera, potremo usare per sistemare alcune cose".

Il pilota ha inoltre commentato le nuove monoposto del 2026: "Il mio pensiero rimane lo stesso sin dai test invernali. Queste macchine sono una specie di controsenso e soprattutto mi sembrano totalmente impossibili da prevedere. Sia ben chiaro, lo direi anche se oggi avessi vinto".

Difficoltà tecniche e prospettive future

Le difficoltà di Verstappen non sono passate inosservate nemmeno nella stagione precedente, quando aveva già sottolineato la mancanza di velocità della sua monoposto rispetto ai principali rivali. In occasione del Gran Premio della Cina, Verstappen aveva dichiarato ironicamente che avrebbe potuto vincere solo se "si ritireranno tutti davanti a me". Il pilota olandese ha spiegato: "Non siamo abbastanza veloci.

Il giro è andato bene, ma era molto difficile mantenere un bilanciamento costante ad ogni giro, ogni curva praticamente. È stato duro. Ma ci stiamo lavorando e cerchiamo di fare meglio. Mi sento a mio agio, fiducioso, ma a volte ciò che metto io non è ciò che ricevo dalla macchina, e questo rende difficile piazzare ogni curva. Poi in gara, quando non funziona, degradi gli pneumatici più rapidamente delle altre auto, e questo non è l’ideale".

Il team Red Bull dovrà ora sfruttare la pausa per analizzare i dati e cercare soluzioni che possano riportare Verstappen nelle posizioni di vertice, in vista dei prossimi appuntamenti del campionato.