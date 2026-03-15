Ad Åre, nel corso della Coppa del Mondo di sci alpino, Mikaela Shiffrin ha concluso in testa la prima manche dello slalom femminile, fermando il cronometro a 50.22. Alle sue spalle si è piazzata Emma Aicher a +0.51, seguita da Katharina Truppe (+0.57), Wendy Holdener (+0.70) e Cornelia Oehlund (+0.86), fino a Melanie Meillard a +2.28.

Per quanto riguarda le atlete italiane, Lara Della Mea si è distinta come la migliore, mantenendo vive le speranze di qualificazione nonostante un recente acciacco alla schiena. In gara anche Martina Peterlini, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e la debuttante Laura Steinmair.

La prima manche è stata disegnata dal tecnico tedesco Markus Lenz, mentre la seconda è stata affidata allo svizzero Christian Brill. Le condizioni meteorologiche ad Åre hanno visto prevalere il sole, con una temperatura di –4 °C registrata al traguardo. Il live della competizione è iniziato alle 9.00, con la seconda manche prevista intorno alle 12.30.

Contesto della competizione

La gara odierna si inserisce nel contesto della Coppa del Mondo, seguendo il gigante disputato sabato, che ha visto Julia Scheib aggiudicarsi la Coppa di specialità. Nella classifica generale dello slalom, Shiffrin detiene la leadership con 780 punti. La seguono Camille Rast (492), Wendy Holdener (358), Katharina Truppe (341) e la promettente giovane atleta albanese Lara Colturi (312).

Focus sulle atlete italiane

Per l'Italia, l'attenzione è focalizzata su Lara Della Mea, la cui performance è cruciale per la qualificazione, nonostante le problematiche fisiche alla schiena. La sua tenacia in pista è un elemento chiave per le ambizioni azzurre.

La diretta televisiva dello slalom femminile di Coppa del Mondo ad Åre è disponibile sul canale in chiaro Rai Sport e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere all'evento in tempo reale.