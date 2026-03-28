Andrea Kimi Antonelli ha dominato le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno, sulla pista di Suzuka. Il diciannovenne bolognese, al volante della Mercedes W17, ha mostrato una netta superiorità in tutte le sessioni, conquistando la sua seconda pole position consecutiva dopo Shanghai e rafforzando le sue ambizioni di campionato.

Antonelli ha siglato il tempo di 1’28”778 nella Q3, distaccando di 298 millesimi il compagno di squadra George Russell, leader del Mondiale, assicurando una prima fila tutta Mercedes.

La seconda fila vedrà Oscar Piastri (McLaren) in terza posizione e Charles Leclerc (Ferrari) in quarta, quest'ultimo capace di superare in extremis Lando Norris nonostante le difficoltà della scuderia di Maranello.

La cronaca delle sessioni di qualifica

La Q1 ha visto tutti i top team, inclusa la Red Bull, superare agevolmente il taglio. Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo in 1’29”915, davanti a Russell e Antonelli. Sono stati eliminati Albon (Williams), Bearman (Haas), Pérez e Bottas (Cadillac), e le Aston Martin di Alonso e Stroll, che hanno confermato le difficoltà della scuderia anche sulla pista di casa Honda.

Nella Q2, Andrea Kimi Antonelli ha imposto il suo ritmo con un 1’29”048, rifilando due decimi e mezzo a Leclerc e quattro decimi a Piastri.

La sorpresa è stata l’esclusione di Max Verstappen dalla top ten, superato dal compagno Hadjar e da Lindblad (Racing Bulls). Fuori anche Ocon e Hülkenberg (Haas), Lawson (Racing Bulls), Colapinto (Alpine) e Sainz (Williams).

La griglia di partenza e le aspettative per la gara

In Q3, Antonelli ha consolidato la pole provvisoria con il suo primo tentativo in 1’28”778, un tempo ineguagliato. Il vantaggio su Russell è stato di 298 millesimi e su Piastri di 354. Charles Leclerc ha guadagnato una posizione su Norris, chiudendo quarto. Lewis Hamilton si è classificato sesto, davanti a un ottimo Pierre Gasly (Alpine) e a Isack Hadjar (Red Bull Racing), che ha completato la top eight.

La griglia di partenza vede Antonelli e Russell in prima fila, seguiti da Piastri e Leclerc.

Carlos Sainz partirà sedicesimo, Franco Colapinto quindicesimo. Sergio Pérez e Valtteri Bottas (Cadillac) occuperanno la penultima fila, mentre Fernando Alonso e Lance Stroll (Aston Martin) scatteranno dal fondo, a conferma delle difficoltà stagionali.

La gara si preannuncia avvincente, con Andrea Kimi Antonelli che punta al secondo successo consecutivo e la Ferrari chiamata a una difficile rimonta dopo una qualifica complessa.