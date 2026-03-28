Kimi Antonelli si conferma protagonista nel Mondiale di Formula 1, conquistando la pole position a Suzuka, in Giappone. È la sua seconda partenza al palo consecutiva, dopo il successo nelle qualifiche di Shanghai. Sullo storico tracciato nipponico, il giovane pilota bolognese ha preceduto il compagno di squadra George Russell di 298 millesimi, assicurando una prima fila tutta Mercedes per il Gran Premio del Giappone.

In seconda fila si posizioneranno Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), seguiti in terza da Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari).

Una delle sorprese è stata l'eliminazione di Max Verstappen (Red Bull) già nella Q2, che lo costringerà a partire dall'undicesima posizione.

Nonostante la seconda posizione, George Russell, leader del Mondiale con quattro punti di vantaggio su Antonelli, ha espresso rammarico: "La sessione è stata un po’ strana. Non sono mai riuscito a mettere insieme il giro e dobbiamo capire cosa sia accaduto". Guardando alla gara, ha aggiunto: "Sono in seconda posizione e la gara è domani. In partenza sarà già un momento importante".

Qualifiche a Suzuka: tempi e posizioni chiave

La prestazione di Andrea Kimi Antonelli, con un tempo di 1 minuto, 28 secondi e 778 millesimi, conferma il momento di forma del team Mercedes e la sua seconda pole stagionale.

Russell ha chiuso a 298 millesimi. Oscar Piastri si è assicurato la terza posizione con un ritardo di 354 millesimi, mentre Charles Leclerc partirà quarto, con un gap di 627 millesimi. L'eliminazione inattesa di Max Verstappen nella Q2 lo vedrà scattare dall'undicesima casella.

La griglia completa e le sfide del Gran Premio

Scorrendo la griglia, in ottava fila prenderanno il via Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine). Dalla penultima fila, scatteranno Sergio Pérez (Cadillac) e Valtteri Bottas. L'ultima fila sarà occupata da Fernando Alonso, fresco di paternità, e dal suo compagno di squadra Lance Stroll. Il Gran Premio del Giappone si preannuncia combattuto, con Antonelli e Russell pronti a lottare per la vittoria. Strategie e condizioni della pista saranno fattori determinanti.