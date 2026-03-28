Andrea Kimi Antonelli ha dominato la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Il giovane italiano, in ottimo stato di forma, ha preceduto il compagno George Russell, rafforzando la leadership Mercedes. Antonelli ha siglato 1:29.362, distanziando Russell di 0.254s. Il britannico, con assetto modificato, ha chiuso secondo. La Mercedes di Toto Wolff si è dimostrata la vettura da battere, favorita per la pole.

Ferrari in crescita, McLaren e Red Bull in difficoltà

La Ferrari mostra segnali positivi: Charles Leclerc ha migliorato il passo, superando la McLaren di Oscar Piastri.

Leclerc (+0.867) e Piastri (+1.002) dal leader. Lewis Hamilton (5°, +1.021) conferma i progressi Ferrari. Sessione complicata per Lando Norris (6°, +1.238), entrato tardi per un problema alla batteria. Difficoltà per la Red Bull di Max Verstappen (8°, +1.548). L'Aston Martin (Stroll e Alonso oltre 4s di ritardo) ha chiuso nelle ultime posizioni.

Stagione 2026: rivalità e sfide tecniche

La stagione 2026 è segnata dal duello interno Mercedes tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Antonelli ha già vinto a Shanghai; le sue prestazioni a Suzuka, nonostante Toto Wolff inviti alla pazienza, alimentano le discussioni sul titolo. La Ferrari, dopo una transizione, rinasce con un Lewis Hamilton rigenerato.

McLaren deve risolvere problemi di affidabilità, mentre Red Bull fatica con l'assetto, in una posizione insolita.

Suzuka, con 18 curvoni e 5,807 chilometri, è una sfida tecnica. Le qualifiche (ore 7:00) si preannunciano combattute: Mercedes favorita ma Ferrari pronta a cogliere ogni opportunità. L'attesa per il Gran Premio del Giappone cresce, per una gara che potrebbe già indirizzare le gerarchie stagionali.