Il Motomondiale 2026 si prepara a vivere una giornata di grande intensità sabato 28 marzo, con i riflettori puntati sul celebre circuito di Austin, negli Stati Uniti. I piloti di tutte le classi affronteranno un programma serrato che include le cruciali sessioni di prove libere, fondamentali per la messa a punto delle moto, le decisive qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza, e l'attesissima Sprint Race della MotoGP. L'azione in pista si svolgerà tra il pomeriggio e la serata, seguendo il fuso orario italiano, promettendo emozioni e colpi di scena per gli appassionati di motociclismo.

Il programma dettagliato del sabato ad Austin

Il calendario degli appuntamenti televisivi in Italia per questo sabato 28 marzo si presenta particolarmente ricco e coinvolgente. Si inizierà nel primo pomeriggio con le sessioni di prove libere, essenziali per i team per affinare le strategie e trovare il miglior assetto in vista delle gare. Alle ore 14.40 prenderanno il via le Prove Libere 2 della Moto3, seguite alle 15.25 dalle Prove Libere 2 della Moto2. La classe regina, la MotoGP, scenderà in pista per le sue Prove Libere 2 alle 16.10.

Il pomeriggio proseguirà con le sessioni che definiranno le posizioni di partenza: alle 16.50 si svolgeranno le qualifiche della MotoGP, un momento cruciale per conquistare le prime file.

Sarà poi il turno delle classi minori, con le qualifiche della Moto3 alle 18.45 e quelle della Moto2 alle 19.40. La giornata culminerà con l'evento più atteso: la Sprint Race della MotoGP, in programma alle ore 21.00, che promette spettacolo e punti importanti per la classifica generale.

Dove seguire il Gran Premio degli Stati Uniti: TV e streaming

Per non perdere neanche un istante dell'azione sul circuito di Austin, gli appassionati avranno a disposizione diverse opzioni per seguire il Gran Premio degli Stati Uniti. La diretta televisiva completa sarà assicurata da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), che trasmetteranno tutte le sessioni in programma, incluse le fondamentali prove libere.

Un'ottima notizia per chi desidera seguire gli eventi in chiaro: TV8 (disponibile al canale 125 di Sky e all'8 del digitale terrestre) offrirà la trasmissione gratuita delle qualifiche di tutte e tre le classi (Moto3, Moto2 e MotoGP) e della spettacolare Sprint Race della MotoGP. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati ai servizi Sky potranno accedere a tutti gli eventi tramite l'app Sky Go e la piattaforma NOW. Inoltre, per le sessioni trasmesse in chiaro, le qualifiche e la Sprint Race saranno fruibili gratuitamente sul sito ufficiale TV8.it. Infine, per chi preferisce un aggiornamento costante e dettagliato, OA Sport garantirà dirette live testuali, fornendo un resoconto minuto per minuto di tutto lo "schedule texano".