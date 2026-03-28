Si conclude oggi, sabato 28 marzo, l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, ospitata nella suggestiva cornice dell’O2 di Praga. L'ultima e decisiva giornata di gare vedrà scendere sul ghiaccio gli atleti del singolo maschile e le coppie di danza, pronti a presentare i loro programmi liberi. L'attesa è palpabile per le sfide che decreteranno i nuovi campioni mondiali, con un programma intenso che prenderà il via nel pomeriggio.

Il libero maschile è il primo appuntamento in calendario, con inizio previsto per le 12:30. Tutti gli occhi saranno puntati sullo statunitense Ilia Malinin, attuale leader della classifica e principale favorito per la conquista del titolo mondiale, il suo terzo consecutivo.

Malinin, già protagonista nelle ultime stagioni, cerca la definitiva consacrazione dopo l'ottavo posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra i seri contendenti al podio si annoverano Adam Siao Him Fa, Alexander Selevko e Shun Sato. Il giapponese Yuma Kagiyama, posizionatosi sesto dopo lo short program, cercherà una rimonta importante per agguantare una medaglia. Per l'Italia, le speranze sono riposte in Daniel Grassl, attualmente ottavo e determinato a migliorare la sua posizione, e in Gabriele Frangipani, che occupa la diciassettesima piazza.

La sfida della danza sul ghiaccio e la rappresentanza italiana

Nel pomeriggio, a partire dalle 18:30, sarà la volta della danza sul ghiaccio con il programma libero.

Qui la situazione appare più delineata, con la coppia francese Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, campioni olimpici in carica, saldamente al comando e grandi favoriti per l'oro. A inseguirli, i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier e gli inglesi Lilah Fear e Lewis Gibson. Purtroppo, nessuna coppia italiana è riuscita ad accedere alla finale: Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, così come Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba, sono stati eliminati nel segmento corto.

Copertura televisiva e streaming dei Mondiali

La giornata conclusiva dei Campionati Mondiali sarà ampiamente coperta dai media. Il programma prevede la diretta del free program individuale maschile dalle 12:30 alle 16:22 su Rai Sport, che trasmetterà anche la free dance dalle 18:30 alle 22:10.

Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, l'evento sarà disponibile integralmente su piattaforme come RaiPlay, discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN, Prime Video e Tim Vision. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale su OA Sport. A livello internazionale, la copertura è garantita da Eurosport e dalle sue piattaforme, con la possibilità di accedere alle gare anche tramite il canale YouTube della ISU.

Protagonisti in evidenza e prospettive future

Oltre ai già citati Malinin, Kagiyama e Sato nel singolo maschile, e Fournier Beaudry e Cizeron nella danza, questi Mondiali hanno visto brillare altre stelle del pattinaggio artistico. Tra le coppie, in particolare, si sono distinti i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, la cui performance ha catturato l'attenzione. L'edizione di Praga 2026 si conferma un appuntamento cruciale nel calendario internazionale, offrendo spettacolo e confermando i talenti emergenti e le certezze di questo sport affascinante.