Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al Gran Premio del Giappone, confermando il suo ottimo momento di forma con la Mercedes. Dopo le qualifiche a Suzuka, il pilota italiano ha raccontato le sue sensazioni: "Per la pole sono più tranquillo ma avrò comunque le farfalle allo stomaco. Domani speriamo di essere primi in curva 1 e di fare un buon passo". Le sue parole riflettono la consapevolezza di chi, pur avendo già assaporato il successo, mantiene viva l'emozione.

Antonelli ha spiegato come la recente vittoria in Cina abbia rappresentato un punto di svolta nella sua crescita: "Sicuramente ho appreso qualcosa sulla partenza.

In Cina non avevo fatto una partenza decente fino a quel punto". Il pilota ha poi sottolineato che la pole di Suzuka è stata più significativa: "La pole di oggi è stata più bella di quella conquistata in Cina perché mi sono sentito meglio in macchina anche se il primo run non è stato dei migliori. Però alla fine mi sono adattato ed sono riuscito ad avere un buon ritmo".

Progressione costante nelle qualifiche

Antonelli ha evidenziato l’importanza della progressione durante le qualifiche: "Oggi ho iniziato bene in Q1 ed è importante essere comunque migliorato nelle tre sessioni senza fare errori. Se riesci a fare giri puliti e fare miglioramenti, credo che sia importante. C'è ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta".

Le sue dichiarazioni mostrano determinazione e volontà di crescita, essenziali per una stagione competitiva.

La griglia di partenza e i protagonisti

La pole position di Antonelli a Suzuka è la sua seconda stagionale. Il pilota bolognese partirà in testa, affiancato in prima fila dal compagno di squadra George Russell, leader del mondiale con quattro punti di vantaggio. La seconda fila vedrà schierati Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Tra gli altri, Carlos Sainz (Williams) scatterà sedicesimo, mentre Fernando Alonso (Aston Martin) partirà ventunesimo. La griglia conferma la competitività del campionato e la sua centralità nella lotta per il titolo.