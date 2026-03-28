Kimi Antonelli, il talentuoso pilota bolognese di diciannove anni, ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, che si terrà sul leggendario circuito di Suzuka. Questa è la sua seconda pole in carriera, un risultato che lo conferma tra i protagonisti di spicco di questa stagione. Il giovane talento della Mercedes partirà così in testa alla griglia.

Al suo fianco, in prima fila, ci sarà il compagno di squadra George Russell, attuale leader del Mondiale con un vantaggio di quattro punti su Antonelli. Russell ha concluso le qualifiche con un distacco di 298 millesimi dal tempo eccezionale del pilota italiano, che nella decisiva terza sessione ha fermato il cronometro a 1 minuto, 28 secondi e 778 millesimi.

La seconda fila vedrà schierati Oscar Piastri con la McLaren, terzo a 354 millesimi da Antonelli, e Charles Leclerc con la Ferrari, che partirà dalla quarta posizione a 627 millesimi dal poleman.

La griglia di partenza: le posizioni chiave

Tra gli altri piloti di rilievo, Lewis Hamilton, anch'egli della Mercedes, scatterà dalla sesta posizione. La Ferrari di Leclerc, come menzionato, occuperà la quarta casella. Proseguendo nella griglia, Carlos Sainz su Williams prenderà il via dalla sedicesima posizione, affiancato da Franco Colapinto dell'Alpine, che ha ottenuto il quindicesimo tempo. Più indietro, Sergio Pérez con la Cadillac partirà diciannovesimo, mentre il suo compagno di squadra Valtteri Bottas completerà la penultima fila.

Infine, Fernando Alonso, fresco di paternità, scatterà dall’ultima fila insieme al compagno di squadra Lance Stroll dell'Aston Martin, in quella che è la terza gara di questa entusiasmante stagione.

Un campionato sempre più avvincente

La pole position di Kimi Antonelli a Suzuka rappresenta un chiaro segnale della crescente competitività della Mercedes in questa fase cruciale del campionato. Il duello interno tra il giovane pilota italiano e George Russell, già in testa alla classifica generale, promette di animare non solo la gara odierna ma l'intera stagione. La presenza di Oscar Piastri e Charles Leclerc nelle prime due file conferma la varietà di forze in campo e l'equilibrio tra i team, con la Ferrari che continua a cercare di recuperare terreno dopo un avvio di stagione che si è rivelato complesso.

Il Gran Premio del Giappone si preannuncia dunque ricco di spunti e momenti emozionanti. Antonelli è pronto a difendere con determinazione la sua prima posizione, inseguendo un nuovo successo dopo la recente vittoria ottenuta in Cina. L’attenzione sarà focalizzata anche sulle strategie dei team e sulle sempre imprevedibili condizioni della pista di Suzuka, un circuito noto per essere insidioso e spettacolare, capace di regalare grandi emozioni a piloti e appassionati di Formula 1.