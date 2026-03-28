L'Argentina, campione del mondo in carica, ha affrontato e superato la Mauritania per 2-1 in un'amichevole internazionale disputata a Buenos Aires. L'incontro, svoltosi nell'iconico stadio della Bombonera, rientrava nella fase di preparazione dell'Albiceleste in vista del prossimo Mondiale, che si terrà negli Stati Uniti, Messico e Canada. Nonostante la vittoria, la prestazione della squadra di casa ha lasciato alcune riserve, non riuscendo a convincere pienamente il pubblico e la critica, specialmente per il gol subito in pieno recupero.

Primo tempo dominante e il gol capolavoro di Nico Paz

Il primo tempo ha visto l'Argentina imporre il proprio gioco con autorità, prendendo il controllo delle operazioni fin dalle prime battute. Il vantaggio è arrivato al sedicesimo minuto grazie a Enzo Fernández, l'attaccante del Chelsea, che ha concretizzato un'azione ben orchestrata con un tiro preciso, servito da un assist di Molina. La gioia del raddoppio è esplosa al trentaduesimo minuto, quando Nico Paz ha siglato il suo primo storico gol con la maglia della nazionale. Il centrocampista ha realizzato una marcatura di pregevole fattura con il suo piede sinistro: un tiro potente e angolato da fuori area che, superando la barriera, si è infilato con precisione vicino al palo, suscitando un'ondata di entusiasmo tra i tifosi presenti alla Bombonera.

La ripresa tra l'ingresso di Messi e le parate di Martínez

Il secondo tempo ha segnato l'atteso ingresso in campo di Lionel Messi, la cui presenza è stata accolta da un fragoroso e caloroso applauso da parte del pubblico. Nonostante l'innesto del fuoriclasse, la ripresa è stata caratterizzata da una prestazione complessivamente opaca da parte dell'Argentina, che ha mostrato un calo di ritmo e ha permesso alla Mauritania di rendersi più pericolosa. In questa fase, il portiere Emiliano Martínez si è rivelato fondamentale, compiendo una serie di interventi decisivi che hanno salvato il risultato in più occasioni, mantenendo il vantaggio per i padroni di casa. Tuttavia, nei minuti finali, in pieno recupero, la difesa albiceleste ha ceduto, e il difensore Jordan Lefort ha accorciato le distanze per la Mauritania, fissando il punteggio sul 2-1 e lasciando un retrogusto amaro per la gestione del finale di partita.

Contesto internazionale: amichevoli in assenza della Finalissima

L'organizzazione di queste amichevoli si inserisce in un contesto internazionale particolare per l'Argentina. Inizialmente, era in programma una prestigiosa Finalissima contro la Spagna in Qatar, un incontro che avrebbe visto confrontarsi il vincitore degli Europei e quello della Coppa America. Tuttavia, tale evento è stato cancellato a causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente. Per ovviare a questa assenza e sfruttare al meglio la finestra di tempo concessa dalla federazione mondiale, l'Albiceleste ha dovuto organizzare rapidamente due test match. Oltre all'impegno contro la Mauritania, che occupa la 115ª posizione nella classifica FIFA, è stata fissata un'altra amichevole contro lo Zambia, squadra classificata al 91° posto.