Daisy Osakue ha conquistato una brillante vittoria nel lancio del disco al Maurie Plant Meet di Melbourne, prima tappa del prestigioso World Continental Tour Gold. L'atleta piemontese ha siglato il suo successo con un lancio decisivo di 57,94 metri, realizzato all'ultimo tentativo, coronando una prestazione che l'ha vista superare le avversarie in una competizione di alto livello internazionale.

La Prestazione Vincente a Melbourne

L'azzurra, trentenne, ha dimostrato grande determinazione e capacità di recupero durante la gara. Dopo un avvio promettente con un lancio di 57,68 metri, Osakue ha affrontato una serie di quattro nulli consecutivi, mantenendo però la concentrazione per piazzare il lancio vincente di 57,94 metri proprio all'ultima opportunità disponibile.

Questa vittoria si aggiunge a un palmarès già significativo, che include l'ottavo posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la finale ai Mondiali del 2023, confermando la sua costante presenza tra le migliori atlete della disciplina.

Il successo di Melbourne segue altri impegni stagionali per Osakue. In precedenza, aveva trionfato ai Campionati Italiani Invernali di lanci, dove aveva ottenuto un'ottima misura di 59,79 metri a Mariano Comense il 1° marzo. Meno fortunata era stata la sua partecipazione alla Coppa Europa di lanci a Nicosia, il 15 marzo, dove si era classificata al tredicesimo posto con un lancio di 46,66 metri.

Le Avversarie e il Contesto Internazionale

Al Maurie Plant Meet, Daisy Osakue ha saputo imporsi su un gruppo di atlete di calibro internazionale.

Ha preceduto la nigeriana Obiageri Pamela Amaechi, che ha lanciato a 57,40 metri, la camerunense Nora Monie con 56,79 metri, e l'australiana Taryn Gollshewsky, ferma a 54,89 metri. La Osakue, che detiene il titolo di primatista italiana con un eccezionale lancio di 64,57 metri registrato nel 2023 a Pietrasanta, guarda ora con rinnovato ottimismo ai prossimi appuntamenti agonistici, forte di questa importante affermazione.

Precedenti Successi al Maurie Plant Meet

Il Maurie Plant Meet, ospitato al Lakeside Stadium di Melbourne, è un evento di rilievo nel calendario atletico internazionale, essendo una delle tappe di livello Gold del World Athletics Continental Tour. L'edizione del 2024 di questa stessa manifestazione, tenutasi il 15 febbraio, aveva già visto Daisy Osakue protagonista di una vittoria.

In quell'occasione, l'atleta aveva lanciato a 61,57 metri al primo tentativo, superando la britannica Jade Lally (57,86 metri) e la giamaicana Samantha Hall (57,27 metri). A margine di quella gara, Osakue aveva espresso la sua soddisfazione: "Sono molto felice… primo lancio buono e piazzato oltre i 60 metri". Anche la sua allenatrice, Maria Marello, aveva evidenziato la buona condizione dell'atleta, notando come "un ultimo lancio, anche se nullo per poco di pedana, è andato oltre i 64,50, sintomo di una buona condizione". Questi precedenti successi sottolineano la familiarità e la confidenza di Osakue con il contesto di gara australiano e la sua costante ricerca di prestazioni di alto livello.