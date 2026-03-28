La delegazione italiana ha lasciato un segno indelebile nella seconda giornata del WDSF DanceSport Festival di Blackpool, conquistando un oro, due argenti e un bronzo. L'evento, svoltosi nei prestigiosi Winter Gardens, ha visto gli atleti azzurri confrontarsi con alcune delle squadre più forti del panorama internazionale, confermando l'eccellenza e la crescita della scuola italiana di danza sportiva.

Il nuovo Bdse International Team Match Ten Dance Adult ha animato l'Empress Ballroom, con la partecipazione di squadre di alto livello provenienti da Repubblica Ceca, Germania, Italia, Cina, Polonia e Romania.

Ogni team era composto da cinque coppie, selezionate in base ai risultati dell'anno precedente e alle classifiche mondiali. L'Italia ha schierato per le danze Standard le coppie Andrea Roccatti–Julia Mozdyniewicze e Lorenzo Alberetti–Aleksandra Raskatova, mentre per le Latin sono scese in pista Eric Testa–Federica Brezzo e Vincenzo Termini–Sharon Arena. Gli azzurri hanno sfiorato la vittoria assoluta, cedendo il passo solo alla Cina e assicurandosi un prestigioso secondo posto, davanti alla Germania. Il leader della delegazione, Daniele Sargenti, ha commentato: “Peccato, ma onore a questi ragazzi che hanno offerto uno spettacolo di altissimo livello”.

Trionfi individuali e la voce della Federazione

I successi italiani non si sono limitati alla competizione a squadre. Nel WDSF Open Solo Latin Femminile Giovanile, Anna Grazia Agata Messina ha brillato conquistando la medaglia d’oro, affermandosi tra le giovani soliste più promettenti a livello internazionale. A completare il podio azzurro nella stessa categoria, Mariagrazia Manico ha ottenuto un meritato argento, dimostrando il suo valore sia nella categoria Youth che nella Junior II. Per quanto riguarda il WDSF Open Standard Senior II, la medaglia di bronzo è stata appannaggio degli italiani Fabio Sartore e Roxana Monica Cristea.

La presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM), Laura Lunetta, ha espresso grande soddisfazione per i risultati: “È un grande orgoglio, per me e per tutta la FIDESM, rappresentare la Nazione con il maggior numero di atleti iscritti a questa magnifica competizione.

Questo è un chiaro segno di una crescita continua e di un livello qualitativo sempre più elevato. A Blackpool si riunisce il meglio della Danza Sportiva mondiale e si respira sempre un'atmosfera magica. Complimenti agli atleti già in gara e a quelli delle prossime ore”.

Blackpool: il cuore pulsante della danza sportiva mondiale

Il WDSF DanceSport Festival di Blackpool, in programma dal 26 al 29 marzo 2026, si conferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel calendario mondiale della disciplina. L'evento, ospitato nelle storiche Winter Gardens, offre un programma ampliato su quattro giornate, trasformando la città in un vero e proprio epicentro per la comunità internazionale della danza sportiva.

La partecipazione della delegazione italiana è considerata fondamentale per il successo della manifestazione, che ogni anno attira atleti e appassionati da ogni angolo del globo. Questo contribuisce a mantenere alto il livello qualitativo delle competizioni e a promuovere la crescita della disciplina, in particolare tra le nuove generazioni di ballerini.