L'Asiago ha saputo imprimere una svolta significativa alla propria serie nei playoff dell'Alps Hockey League, conquistando una vittoria decisiva contro il Merano. Il risultato finale di 6-2 non lascia spazio a interpretazioni e ha permesso alla formazione veneta di riaprire completamente i giochi, rimandando ogni verdetto definitivo. La squadra, che si trovava in una posizione di svantaggio nel confronto diretto, ha mostrato una netta superiorità fin dalle prime fasi dell'incontro, imponendo il proprio ritmo e la propria strategia. L'offensiva dell'Asiago è stata guidata con maestria dalle reti di Rigoni e, in particolare, dalla straordinaria prestazione di Valentini, che ha brillato sul ghiaccio realizzando una tripletta personale.

Nonostante un parziale tentativo di rientro da parte del Merano, che ha cercato di ridurre lo svantaggio, le due marcature aggiuntive di Chiodo sono state fondamentali per sigillare il risultato. Questa vittoria ha portato la serie sul 2-3, mantenendo vive e concrete le speranze dell'Asiago di avanzare nel torneo.

In un contesto diametralmente opposto, il Gherdeina ha subito una pesante e inaspettata battuta d'arresto, incassando una sconfitta per 9-2 in trasferta contro i Red Bull Hockey Juniors. La partita disputata in Austria ha preso una direzione ben definita già nei primissimi minuti di gioco, con i padroni di casa che hanno costruito un vantaggio schiacciante, portandosi sul 4-0 in meno di tredici minuti.

Da quel momento in poi, i Red Bull hanno esercitato un controllo assoluto sul match, gestendo il ritmo e le azioni senza concedere alcuna opportunità significativa agli ospiti. Il Gherdeina, infatti, non è mai riuscito a trovare la giusta chiave per entrare in partita, apparendo in difficoltà per tutta la durata dell'incontro. Nonostante questa sconfitta, la serie si trova ora sul 3-2, ma a favore della formazione italiana. Tuttavia, la severità del risultato impone al Gherdeina una reazione pronta e decisa nella prossima sfida, per evitare l'eliminazione e continuare il proprio percorso nei playoff.

Le sfide decisive all'orizzonte

Il calendario dei playoff dell'Alps Hockey League si preannuncia ricco di emozioni e appuntamenti di fondamentale importanza per le sorti delle squadre italiane.

Merano e Asiago sono attese sul ghiaccio per la cruciale gara-6 già domani sera, con l'ingaggio iniziale fissato per le ore 19:00. Si tratta di un incontro che potrebbe definire il futuro di una delle due formazioni. Successivamente, Gherdeina e Red Bull Hockey Juniors si affronteranno domenica sera alle ore 20:30 per la loro gara-6, in una partita che si prospetta altrettanto decisiva per il prosieguo della serie. Entrambe le squadre italiane sono ora chiamate a confermare le buone prestazioni e la tenacia dimostrate finora. Dovranno giocarsi le proprie chance con la massima determinazione, mettendo in campo ogni energia per proseguire il loro cammino e raggiungere gli obiettivi prefissati in questi avvincenti playoff.

Il contesto delle serie e i precedenti incontri

L'andamento complessivo delle serie nei quarti di finale dell'Alps Hockey League ha visto l'Asiago affrontare un inizio particolarmente in salita. La squadra veneta aveva infatti subito una sconfitta nella gara d'esordio contro il Merano, con il punteggio di 2-4. Quella partita si era rivelata un incontro estremamente equilibrato, con il risultato finale deciso dalla rete di Stefanson, siglata al 49° minuto di gioco, che aveva spezzato la parità. In quell'occasione, il Merano aveva registrato la sua settima vittoria consecutiva, un dato che evidenziava il suo ottimo stato di forma. Inoltre, era stata la seconda vittoria in quattro confronti stagionali contro l'Asiago, entrambe ottenute in trasferta, dimostrando una certa efficacia lontano dalle mura amiche.

Per quanto riguarda il Gherdeina, la serie contro i Red Bull Hockey Juniors era iniziata con una trasferta particolarmente impegnativa in Austria. La formazione locale aveva già avuto modo di dimostrare la propria forza e la propria capacità offensiva in precedenza, come chiaramente evidenziato dalla vittoria per 9-2 inflitta ai Wipptal Broncos Weihenstephan. Le prossime gare saranno, pertanto, assolutamente decisive per stabilire il destino delle squadre italiane in questi playoff, che si stanno rivelando più combattuti che mai.