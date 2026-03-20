Il secondo turno del WTA Miami Open 2026 ha visto scendere in campo Jasmine Paolini e Taylor Townsend, con la diretta testuale che ha preso il via dal riscaldamento delle due atlete. L'incontro ha subito mostrato momenti di grande intensità, con Paolini che ha conquistato il primo set e Townsend che ha risposto con un break nel secondo.

Nel dettaglio del match, Jasmine Paolini ha dominato il primo set, aggiudicandoselo con il punteggio di 6‑3. La tennista italiana ha messo a segno colpi decisivi, tra cui una “risposta sulla riga”, un ace e un potente “bolide di diritto”, dimostrando grande precisione e forza.

Tuttavia, la reazione di Taylor Townsend non si è fatta attendere nel secondo set. La statunitense ha ottenuto un break cruciale, portandosi sul 1‑4. Questa fase del match è stata caratterizzata da una serie di ace, risposte vincenti, ma anche da errori da fondo campo, con colpi decisivi di rovescio e di diritto da entrambe le parti.

Il percorso recente di Jasmine Paolini

L'incontro odierno contro Taylor Townsend segna l'esordio di Jasmine Paolini nel tabellone principale del Miami Open 2026, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno in quanto testa di serie. Questo match si inserisce in un percorso stagionale che ha visto Paolini protagonista in diversi tornei.

Agli Australian Open, la sua corsa si è interrotta al terzo turno, dove è stata eliminata da Iva Jovic.

In questa stagione, Paolini ha anche raggiunto la semifinale del WTA 500 di Merida, un traguardo significativo, sebbene abbia poi ceduto contro Cristina Bucsa. Successivamente, a Indian Wells, il suo cammino si è fermato agli ottavi di finale per mano di Talia Gibson. È importante ricordare che lo scorso anno, Paolini aveva già dimostrato il suo valore a Miami, raggiungendo la semifinale del torneo, dove fu sconfitta da Aryna Sabalenka.

Il profilo di Taylor Townsend nel doppio

La sfida contro Taylor Townsend si presenta particolarmente interessante, considerando la sua reputazione di specialista del doppio. La tennista statunitense ha raggiunto la posizione di numero uno del mondo nel doppio il 28 luglio 2025, a testimonianza delle sue eccezionali capacità in questa disciplina.

Nel suo palmarès vanta la vittoria di due titoli del Grande Slam in doppio: l'Australian Open 2025 e Wimbledon 2024, entrambi conquistati in coppia con Kateřina Siniaková. Queste credenziali rendono Townsend un'avversaria formidabile, capace di mettere in difficoltà qualsiasi giocatrice, anche nel singolare.