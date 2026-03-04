La Coppa Europa di lanci 2026 si terrà a Nicosia, Cipro, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. Questo evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale di atletica leggera, con la partecipazione delle principali nazionali europee, inclusa l’Italia.

L’Italia si prepara per la Coppa Europa di lanci

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) sta seguendo con grande attenzione la preparazione degli atleti in vista della Coppa Europa di lanci. La competizione vedrà protagonisti sia atleti senior che under 23 nelle discipline del peso, disco, martello e giavellotto, sia per le categorie maschili che femminili.

La definizione della squadra italiana avverrà in base ai criteri stabiliti dalla federazione e alle prestazioni degli atleti nelle gare di selezione, oltre che nei principali eventi nazionali e internazionali.

Il contesto della manifestazione

La Coppa Europa di lanci costituisce una tappa fondamentale per la stagione degli specialisti delle discipline di lancio, offrendo una preziosa opportunità di confronto con i migliori atleti continentali. L’edizione 2026, ospitata a Nicosia, sottolinea ulteriormente l’importanza di questa competizione all’interno del calendario europeo.

In attesa della pubblicazione ufficiale delle convocazioni da parte della FIDAL, l’interesse si concentra sugli atleti italiani che potrebbero distinguersi nella manifestazione, proseguendo sulla scia dei successi ottenuti nelle edizioni precedenti.