Novak Djokovic non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid. Il tennista serbo ha annunciato il suo forfait tramite i propri canali social, spiegando di non essere ancora pronto a competere a causa di problemi fisici. Nel suo messaggio, Djokovic ha dichiarato: "Madrid, sfortunatamente non sono pronto a competere quest’anno. Sto lavorando per recuperare, a presto. Hasta pronto!". Questa rinuncia, che segue giorni di incertezza sulle sue condizioni, era stata preannunciata durante la sua presenza alla Movistar Arena per la sfida di Eurolega tra Real Madrid Baloncesto e KK Crvena zvezda.

In quell'occasione, il campione serbo aveva già espresso dubbi, affermando: "Spero di poter giocare a Madrid, sto lavorando per questo. Però ho qualche problema fisico, ho un infortunio che mi sta tormentando di cui vorrei liberarmi". Le sue parole avevano lasciato intendere una situazione fisica non ottimale, ora confermata dall'annuncio ufficiale. Djokovic, tre volte vincitore del torneo madrileno, aveva già dovuto saltare le tappe di Miami e Montecarlo a causa di una lesione alla spalla.

Una stagione finora complessa per il campione serbo

La stagione di Novak Djokovic è stata finora caratterizzata da diverse difficoltà. Dopo aver raggiunto la finale agli Australian Open, dove aveva superato Jannik Sinner in una semifinale epica, il serbo ha partecipato solamente al torneo di Indian Wells, fermandosi agli ottavi di finale.

Il Masters 1000 di Madrid, dove ha trionfato nelle edizioni del 2011, 2016 e 2019, dovrà quindi attendere ancora per rivedere uno dei suoi protagonisti più iconici.

Questa rappresenta la terza rinuncia di Djokovic al torneo spagnolo negli ultimi quattro anni. Il tennista non aveva infatti partecipato alle edizioni del 2023 e 2024, mentre nel 2025 era stato eliminato al primo turno da Matteo Arnaldi. Il Mutua Madrid Open ha espresso il proprio rammarico per l'assenza del campione e gli ha augurato un pronto ritorno alle competizioni.

Prospettive e attesa per il futuro

Il forfait di Djokovic incide sul prestigio del torneo, che attende anche aggiornamenti sulle condizioni di Carlos Alcaraz, reduce dal ritiro al Barcelona Open Banc Sabadell.

Per i tifosi spagnoli e gli appassionati di tennis, l'attesa per rivedere Novak Djokovic in campo a Madrid si prolunga almeno fino al 2027, anno in cui potrebbe disputare quella che sarebbe la sua ultima partecipazione nella capitale spagnola.

Nel frattempo, il campione serbo proseguirà il suo percorso di recupero con l'obiettivo di tornare competitivo al più presto. La sua determinazione rimane intatta, come ribadito dalle sue parole: "Continuo la mia riabilitazione per tornare presto. A presto!".