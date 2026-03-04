Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ha conquistato la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia, tagliando il traguardo in solitaria dopo un attacco decisivo a circa dieci chilometri dalla conclusione. Alle sue spalle si sono classificati Romain Grégoire (Groupama–FDJ United) e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

La dinamica della corsa

La competizione, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia, ha visto inizialmente una fuga di undici corridori, guidata da Louis Vervaeke fino a 80 km dalla fine, con un vantaggio massimo di 2’50”. Sul secondo passaggio di Colla Micheri si è delineato un quartetto di inseguitori composto da Tiberi, Hermans, Buitrago e Grégoire.

A dieci chilometri dal traguardo, Buitrago ha sferrato l'attacco decisivo sull'ultima ascesa di Colla Micheri, staccando Grégoire e Tiberi, e ha mantenuto il proprio margine fino alla vittoria.

Il podio e il risultato

Il ciclista colombiano ha così ottenuto la sua nona vittoria in carriera e la seconda della stagione, interrompendo un periodo di un anno e ventitré giorni senza successi. Quarto posto per Diego Ulissi (XDS Astana Team). Grégoire ha concluso la gara al secondo posto, precedendo Tiberi, terzo.

Il percorso della gara

La gara si è sviluppata su un tracciato di 192 km, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia, caratterizzato da un dislivello complessivo di 2.900 m. Per la prima volta, la salita della Cipressa è stata inclusa nella prima parte del percorso, seguita da Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta.

Il finale ha previsto tre giri di un circuito locale comprendente le salite di Colla Micheri e Capo Mele, con il traguardo posizionato sul lungomare in Corso Badarò.

I favoriti e la copertura

Tra i corridori attesi alla vigilia figuravano Christian Scaroni (XDS Astana), fresco di tre vittorie stagionali, e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), in ottima condizione dopo il secondo posto e una vittoria di tappa all'UAE Tour. Richard Carapaz (EF Education–EasyPost), al suo debutto stagionale, era considerato il principale favorito, insieme a David Gaudu, Romain Grégoire, Antonio Morgado, Michael Storer, Marc Hirschi, Lorenzo Rota, Marco Frigo, Andrea Vendrame, Alex Aranburu e Santiago Buitrago. Non era prevista alcuna copertura televisiva o streaming della competizione, ma OA Sport ha offerto una diretta testuale a partire dalle 14.00.

Dettagli sull'edizione

Il Trofeo Laigueglia 2026 si inserisce nel calendario UCI ProSeries 1.Pro e rappresenta una prova della Coppa Italia delle Regioni. La partenza da Albenga e l'inserimento della Cipressa costituiscono novità significative rispetto alle edizioni precedenti. Il circuito finale, con le ripetute ascese a Colla Micheri, ha conferito alla corsa un carattere ancora più selettivo e spettacolare.