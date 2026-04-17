Flavio Cobolli ha conquistato l'accesso alla semifinale dell'ATP 500 di Monaco, superando con una prestazione autoritaria il ceco Vit Kopriva. Il tennista romano, attualmente numero tre d'Italia, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2, concedendo all'avversario appena cinque game e confermando il suo eccellente stato di forma in questa stagione. Questa vittoria, la sua terza semifinale del 2026, lo proietta verso una sfida di alto livello nel prestigioso torneo.

Il match si è aperto sotto il sole di Monaco, con Cobolli che ha mostrato subito grande aggressività.

Nel quarto game del primo set, l'italiano si è procurato tre palle break consecutive, concretizzando la seconda dopo uno scambio giocato sull'una e sull'altra diagonale, arrivando facilmente sulla palla corta di Kopriva e portandosi sul 3-1. Nonostante un passaggio a vuoto che ha permesso al ceco di recuperare il controbreak, Cobolli ha ritrovato il vantaggio sul 4-3 dopo un altro scambio particolarmente lungo e impostato difensivamente. Kopriva, pur non arrendendosi, ha gettato lo scambio decisivo con un rovescio centrale lungo. Dopo 44 minuti, il primo set si è chiuso 6-3 in favore dell'azzurro.

Il dominio nel secondo parziale

L'inizio del secondo set ha visto il tennista ceco tentare una reazione, guadagnandosi tre palle break nel secondo game, di cui due consecutive.

È stato il secondo game più combattuto dell'incontro, ma Cobolli è riuscito a salvarsi con merito in più di un'occasione. Da quel momento in avanti, il capitolino ha preso saldamente in mano la situazione, facendo valere la sua superiore qualità di gioco: un break sull'1-1, seguito da un altro sul 3-1, hanno reso il cammino verso la vittoria molto più agevole. A Cobolli è bastato muovere Kopriva in mezzo al campo, arrivando a due match point sul 5-1. Nonostante non siano stati convertiti subito, la chiusura è arrivata poco dopo con un 6-2 che ha sigillato l'accesso alla semifinale.

La superiorità di gioco di Cobolli è stata evidente anche nei numeri, persino in una giornata per lui tutto sommato normale: un saldo vincenti-errori gratuiti di 19-21 contro l'8-31 di Kopriva.

Rilevante l'aver vinto il 71% dei punti con la prima di servizio e il 59% con la seconda. Questa prestazione mantiene intatte le speranze di Cobolli di balzare più vicino alla top 10 che al 15° posto del ranking ATP.

La sfida per la finale

In semifinale, Flavio Cobolli affronterà una sfida d'alta scuola contro uno tra Alexander Zverev, il padrone di casa e numero tre del mondo, e l'argentino Francisco Cerundolo, numero cinque del seeding e ottimo giocatore sul mattone tritato. Entrambi rappresentano avversari di grande spessore, promettendo un incontro di altissimo livello.

Il percorso di Cobolli a Monaco è stato finora caratterizzato da grande solidità. Nei turni precedenti, aveva già mostrato la sua determinazione, superando Zizou Bergs con un convincente 6-2 6-3 in un'ora e 13 minuti, capitalizzando al meglio le occasioni offerte dai 28 errori non forzati dell'avversario.

Questo successo gli aveva permesso di raggiungere il 15° quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, confermando la crescita costante del romano che si sta affermando come protagonista nel panorama tennistico.