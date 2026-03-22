L'Italia si è affermata con decisione al vertice del medagliere dei Mondiali Indoor di atletica leggera, che si stanno disputando a Toruń, in Polonia, nel corso del weekend dal 20 al 22 marzo. La delegazione azzurra si conferma in testa con un bottino di tre ori e un argento, superando gli Stati Uniti, che hanno finora conquistato due ori, sei argenti e quattro bronzi, posizionandosi al secondo posto.

Il medagliere aggiornato

La classifica provvisoria vede l'Italia saldamente al primo posto con un totale di quattro medaglie, frutto di tre ori e un argento.

Seguono gli Stati Uniti, che, pur avendo un numero maggiore di podi complessivi (dodici medaglie), si trovano in seconda posizione con due ori, sei argenti e quattro bronzi. Al terzo posto si colloca l'Ucraina, con due ori e un argento. La Spagna e la Polonia si posizionano subito dopo, entrambe con un oro, e rispettivamente due argenti per la Spagna e un argento e un bronzo per la Polonia. Diverse altre nazioni hanno già festeggiato almeno un oro, tra cui Canada, Portogallo, Svezia, Belgio, Cuba, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Svizzera. Il quadro delle medaglie si completa con Giamaica, Australia, Grecia, Messico, Serbia e Venezuela che hanno conquistato argenti o bronzi, mentre Algeria, Colombia, Francia, Corea del Sud, Saint Lucia, Paesi Bassi, Senegal e Trinidad & Tobago figurano con almeno un bronzo.

Contesto e protagonisti azzurri

L'Italia si è presentata a questo importante appuntamento iridato con grandi ambizioni, forte di alcune punte di diamante pronte a lasciare il segno. Tra gli atleti azzurri di spicco figurano Mattia Furlani e Larissa Iapichino, entrambi specialisti del salto in lungo, Zaynab Dosso nei 60 metri, Nadia Battocletti nei 3000 metri, Leonardo Fabbri nel getto del peso, e la coppia Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel salto triplo. La rassegna iridata al coperto, che mette in palio un totale di ventisette titoli (tredici maschili, tredici femminili e uno misto), rappresenta l'evento più significativo della stagione indoor, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il progresso azzurro nel medagliere

Un'analisi comparativa con l'edizione precedente dei Mondiali Indoor, tenutasi a Nanchino nel 2025, evidenzia il significativo progresso compiuto dall'Italia. In quell'occasione, gli Stati Uniti avevano dominato il medagliere con sedici medaglie complessive, mentre l'Italia si era classificata al quinto posto con tre medaglie (due ori e un argento). Questo confronto sottolinea la notevole crescita degli Azzurri nell'attuale edizione, un risultato che conferma l'eccellente lavoro svolto in questa stagione al coperto. Tale performance pone solide basi per un futuro promettente per l'atletica italiana, anche in vista degli impegni della prossima stagione outdoor.