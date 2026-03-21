Jannik Sinner debutta all'ATP Miami 2026. Il tennista altoatesino affronterà Damir Dzumhur nel secondo turno del torneo, in un match molto atteso. L'incontro è fissato per sabato 21 marzo, pomeriggio italiano (ora di pranzo in Florida).

La sfida tra Sinner e Dzumhur si disputerà sull'Hard Rock Stadium. Il match sarà il secondo della sessione diurna, con inizio indicativo alle ore 17:00 italiane (le 12:00 locali a Miami). L'orario ufficiale "non prima delle 18:00" italiane è cautelativo per la durata dei match precedenti.

Programma e copertura televisiva

Per sabato 21 marzo all'Hard Rock Stadium: alle ore 17:00 italiane Jones vs Pegula (2° turno WTA); poi, non prima delle 18:00, l'attesissimo Sinner vs Dzumhur (2° turno ATP); seguirà Sakamoto vs Medvedev (2° turno ATP). La sessione serale (da mezzanotte italiana): Parks vs Gauff (3° turno WTA) e, non prima dell'1:30, Damm vs Zverev (2° turno ATP).

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su SkyGo e NOW. Disponibile anche una diretta testuale.

Il Torneo di Miami e le Aspettative per Sinner

L'ATP di Miami è un appuntamento prestigioso sul cemento americano. Jannik Sinner, reduce da ottimi risultati, arriva con grandi aspettative per confermarsi protagonista.

Il match contro Dzumhur sarà un banco di prova cruciale per la sua condizione.

Il torneo, con i migliori tennisti mondiali, si tiene all'Hard Rock Stadium, location suggestiva. La superficie veloce e il clima della Florida influenzano le prestazioni, rendendo ogni match imprevedibile e combattuto.