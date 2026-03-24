Il tabellone del singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Miami ha subito una vera rivoluzione con l'allineamento agli ottavi di finale. Nonostante dodici teste di serie su sedici giocatori siano ancora in corsa, un dato significativo rivela che solamente tre delle prime sedici teste di serie del seeding sono riuscite a superare i turni iniziali, delineando un quadro inaspettato e ricco di sorprese.

Nella parte bassa del tabellone, l'attenzione è puntata su Jannik Sinner, la testa di serie numero due, che si prepara ad affrontare lo statunitense Alex Michelsen in un match cruciale.

In caso di vittoria, il tennista azzurro potrebbe trovare ai quarti di finale uno tra il francese Térence Atmane e lo statunitense Frances Tiafoe, quest'ultimo classificato come numero diciannove. Un potenziale incrocio con Alexander Zverev, la testa di serie numero tre, è previsto solo in semifinale. Zverev, dal canto suo, dovrà superare il transalpino Quentin Halys e, successivamente, il vincitore tra Ugo Humbert (trentuno) e Francisco Cerúndolo (diciotto), per mantenere viva la possibilità di sfidare Sinner.

Il percorso nella parte alta del tabellone

Passando alla parte alta del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero sei, emerge come il principale candidato per una possibile finale contro Jannik Sinner.

Il suo percorso lo vedrà impegnato contro il ceco Jiří Lehečka (ventuno). Successivamente, Fritz potrebbe trovarsi di fronte uno tra il connazionale Sebastian Korda (trentadue) e il qualificato spagnolo Martín Landaluce, in un cammino che si preannuncia altrettanto impegnativo.

Altri match in evidenza

Nel secondo spicchio del tabellone, si preannunciano sfide avvincenti. L'argentino Tomás Martín Etcheverry (ventinove) incrocerà la racchetta con lo statunitense Tommy Paul (ventidue), in un match che promette equilibrio. Contemporaneamente, dall'altra parte di questo settore, il monegasco Valentin Vacherot (ventiquattro) e il francese Arthur Fils (ventotto) si contenderanno un posto per il turno successivo, aggiungendo ulteriore interesse al torneo.

Dettagli sul Miami Open e il campione in carica

Il Miami Open 2026, giunto alla sua quarantunesima edizione, si tiene dal diciassette al ventinove marzo presso l'iconico Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Questo prestigioso evento, classificato come ATP Masters 1000 nel circuito maschile, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica. Il campione in carica del singolare maschile è Jakub Menšík, che cercherà di difendere il suo titolo in un contesto di grande competizione e numerose sorprese.