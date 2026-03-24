Il nuotatore Leonardo Deplano ha condiviso le sue prime impressioni dopo aver preso parte al Meeting di Livorno, un appuntamento considerato una tappa importante in vista dei prossimi Campionati Italiani Assoluti. L'atleta si è dichiarato soddisfatto della sua performance complessiva, evidenziando in particolare i risultati ottenuti sui 50 metri, distanza su cui la sua preparazione attuale è maggiormente concentrata. Deplano ha spiegato: "Meglio sui 50 che sui 100, in cui gli ultimi metri sono stati parecchio patiti, però è normale, la preparazione al momento è sui 50.

Comunque direi che per essere la prima gara dell’anno va benissimo, ora vediamo agli Italiani di scaricare per trovarsi nella situazione ottimale".

Deplano ha inoltre descritto il suo recente rientro in Italia, avvenuto dopo un periodo di allenamento trascorso all’estero. L’esperienza negli Stati Uniti è stata per lui un’opportunità significativa di crescita, sia a livello personale che sportivo. "La preparazione al momento prosegue bene, dopo i mesi in America in cui ho sperimentato un po’ un allenamento diverso è comunque sempre molto bello ritrovarsi. Ormai sono da anni riesco sempre a trovarmi nella Nazionale A a competere al livello più alto che c’è, e noi proseguiamo e continuiamo a migliorarci pian piano", ha aggiunto il nuotatore, sottolineando la sua costante presenza nella Nazionale A e l'impegno nel miglioramento continuo.

Obiettivi stagionali e motivazioni

Guardando alla stagione appena iniziata, Deplano non nasconde le sue ambizioni, puntando con decisione al podio individuale. "Spero di arrivare anche al podio della gara individuale, comunque sia l’anno scorso che alle Olimpiadi mi mancavano 6 centesimi, quindi sono comunque sempre molto motivato. Sul tempo di oggi sono abbastanza soddisfatto, alla fine è in linea con i tempi dell’anno scorso di questo periodo, sul 50 addirittura un pochino meno", ha affermato. L’atleta ha evidenziato come la sua motivazione sia costantemente alimentata dai minimi margini che in passato lo hanno separato dai risultati più prestigiosi a livello internazionale, come i sei centesimi mancati per il podio.

Dettagli tecnici da perfezionare e contesto della competizione

Per raggiungere pienamente i suoi ambiziosi obiettivi, Deplano è consapevole della necessità di perfezionare alcuni aspetti tecnici cruciali. "La preparazione penso che stia proseguendo bene. Ora, come ho detto prima, vediamo di scaricare, dopo gli Assoluti di aprile ci saranno comunque vari mesi, mi sento pronto, però so che ancora ho caratteristiche da limare, come la partenza e la subacquea. Sono cose che sicuramente se migliorate mi potranno dare ancora vantaggio sugli avversari", ha spiegato l’atleta. Il lavoro su queste specifiche aree è considerato fondamentale per ottenere un vantaggio competitivo.

Il Meeting di Livorno si è confermato una manifestazione di alto livello, caratterizzata dalla partecipazione di numerosi atleti italiani e internazionali di spicco.

L’evento ha rappresentato una cruciale tappa di preparazione in vista dei Campionati Italiani Assoluti, competizione che sarà determinante per la qualificazione ai prossimi appuntamenti mondiali. Tra i protagonisti che hanno animato la rassegna, oltre a Deplano, figuravano nomi di rilievo del panorama natatorio come Noe Ponti e Matt Sates, a testimonianza del valore competitivo e dell'importanza dell'incontro.