L'Italia si prepara a un ruolo da protagonista agli Europei individuali di badminton, competizione in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile. Sei atleti azzurri prenderanno parte al tabellone principale della manifestazione.

Nel singolare maschile, l'Italia sarà rappresentata da Giovanni Toti, testa di serie numero venti, e Fabio Caponio, numero ventuno. Per quanto riguarda il singolare femminile, hanno ottenuto la qualificazione Yasmine Hamza, testa di serie numero diciotto, e Gianna Stiglich, numero trentuno. Nel doppio femminile, scenderanno in campo Martina Corsini ed Emma Piccinin, quest'ultima diciassettesima nel tabellone.

Non sono previsti rappresentanti italiani né nel doppio maschile né nel doppio misto.

Atleti qualificati e posizionamento

Presenza e prospettive azzurre

La delegazione italiana a Huelva si distingue per la presenza di sei atleti distribuiti in tre delle cinque discipline previste.

L'assenza nei doppi maschile e misto indica un'area di potenziale sviluppo futuro, ma la qualificazione di due singolaristi per genere e di una coppia femminile rappresenta un risultato di rilievo per la nazionale italiana.

L'evento si svolgerà nel prestigioso Palacio de Deportes Carolina Marín, struttura che ha già ospitato gli Europei nel 2018 e i Mondiali nel 2021, confermando l'importanza di Huelva nel panorama internazionale del badminton.

Dettagli sull'evento

Il Campionato Europeo Assoluto di badminton si terrà a Huelva dal 6 al 12 aprile 2026, presso il Palacio de Deportes Carolina Marín. L'evento vedrà la partecipazione di oltre duecento atleti provenienti da più di venti nazioni, inclusi campioni olimpici e mondiali e giocatori tra i primi dieci del ranking mondiale. L'organizzazione beneficia del supporto di enti quali la Junta de Andalucía, il Comune e la Diputazione di Huelva, oltre al Consejo Superior de Deportes.