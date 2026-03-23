Dal ritiro di Tirrenia, Silvio Baldini ha delineato con chiarezza lo stato d’animo e le ambizioni della Nazionale Under 21, proiettata verso il doppio e cruciale impegno di qualificazione agli Europei di categoria. Il commissario tecnico ha espresso piena fiducia, evidenziando la forza e la maturità del gruppo, oltre a un clima di positività che si percepisce tra i giovani azzurri.

La forza e la maturità del gruppo Under 21

Baldini ha rimarcato la solidità della squadra, affermando: “Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo”. Ha sottolineato come diversi giocatori abbiano già acquisito prezioso minutaggio in Serie A, dimostrando di poter competere ad alto livello.

Il tecnico ha riconosciuto che “assenze e infortuni fanno parte del gioco”, ma ha insistito sulla necessità di “fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva”. L’obiettivo primario, ha ribadito, rimane quello di “portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore”, con il sostegno unanime di tutto lo staff.

Sostegno alla Nazionale maggiore e nuovi innesti

Il CT ha rivelato di aver avuto contatti con Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon, figure che ha descritto come “persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite”. La sua convinzione sulla qualificazione dell'Italia al Mondiale è totale: “Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale”.

Tra le novità nel gruppo Under 21, spicca la prima convocazione del difensore Honest Ahanor. Baldini ha precisato che il giovane “dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio”, enfatizzando l’importanza dello “spirito di appartenenza” al di là dell’effettiva presenza in campo.

Le scelte tra i pali e lo spirito di squadra

Riguardo alla gerarchia dei portieri, Baldini ha illustrato la situazione: “Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione”. Ha spiegato che le decisioni saranno prese “tenendo conto del campo e delle risposte che ci darà”, garantendo che “in questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B”.

Il tecnico ha concluso il suo intervento ribadendo le sue aspettative: “Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale”. Ha evidenziato un’“aria positiva” e la felicità dei ragazzi di ritrovarsi. Ha infine rimarcato l’importanza cruciale del lavoro svolto dal Club Italia, senza il quale “la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale”.

Il percorso di qualificazione agli Europei 2027

L’Italia Under 21 si trova attualmente al secondo posto nel girone E di qualificazione agli Europei 2027, con un distacco di tre punti dalla capolista Polonia. La prima classificata otterrà l’accesso diretto alla fase finale, mentre la seconda dovrà affrontare i playoff.

Le prossime due sfide saranno determinanti per le ambizioni azzurre: la squadra ospiterà la Macedonia del Nord il 26 marzo a Empoli, per poi fare visita alla Svezia il 31 marzo a Boras. Questi incontri rappresentano un crocevia fondamentale per il cammino verso la competizione continentale.