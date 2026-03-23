Federico Vanelli, ex nuotatore di fondo della nazionale italiana e olimpionico a Rio 2016, ha recentemente condiviso la sua intensa storia personale. Un percorso costellato di successi sportivi, ma anche di profonde difficoltà e un gesto di straordinario coraggio. Dopo aver coronato il sogno della qualificazione olimpica ai Mondiali di Kazan, la sua carriera ha subito una svolta inattesa. Durante una traversata dello Stretto con le Fiamme Oro, Vanelli ha ricevuto la diagnosi di cardiomiopatia dilatativa ereditaria, una condizione cardiaca che lo ha costretto a uno stop forzato di tre mesi.

Questa diagnosi ha segnato l’inizio di un periodo estremamente doloroso, da lui stesso descritto come una “discesa vorticosa verso la depressione”.

Nonostante la gravità della situazione, Vanelli ha trovato la forza interiore per reagire, trasformando la sua esperienza in un potente messaggio di speranza. Ha dato vita al libro “Domani ci sarà il bel tempo”, un vero e proprio inno per chiunque si trovi ad affrontare momenti di profonda oscurità e sia alla ricerca di una via d’uscita dalla depressione. La frase che dà il titolo all’opera è diventata il suo mantra personale nei frangenti più critici della sua vita.

Il salvataggio eroico nell’Adda

Il 20 luglio 2024, sulle sponde del fiume Adda, Vanelli è stato protagonista di un episodio che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua esistenza.

Mentre si trovava in compagnia di amici, ha notato con orrore un bambino trascinato via dalla corrente in un tratto del fiume particolarmente insidioso, reso ancora più pericoloso dalle recenti piogge estive. Senza la minima esitazione, e nonostante la sua delicata condizione cardiaca rendesse l’intervento estremamente rischioso, si è tuffato per soccorrere il ragazzo. “Stava annegando e mi sono tuffato”, ha raccontato Vanelli, descrivendo come sia riuscito a raggiungere il dodicenne nuotando controcorrente e a portarlo in salvo. Entrambi sono stati trascinati dalla corrente in un tratto impervio, ma il salvataggio è stato compiuto con successo.

Il giovane è stato successivamente trasportato in codice verde all’ospedale Maggiore di Lodi, riprendendosi completamente senza gravi conseguenze.

Vanelli ha riflettuto sull’importanza della sua malattia in quel momento cruciale: “Se allora non fossi stato fermato, quel bambino oggi sarebbe annegato”, evidenziando come la sua pausa forzata dall'attività agonistica gli abbia permesso di essere lì e di agire.

Oggi, Federico Vanelli continua il suo percorso come membro delle Fiamme Oro, dove gestisce la palestra del terzo reparto mobile, e prosegue nel suo impegno a trasmettere un messaggio di resilienza. La sua storia, che intreccia la passione per il nuoto fin dall'infanzia, la battaglia contro una grave malattia e il gesto eroico compiuto nell’Adda, si erge a esempio di coraggio, altruismo e determinazione. Il suo racconto offre una profonda riflessione su come affrontare le avversità e trasformarle in opportunità per sostenere gli altri.

Il percorso di Vanelli, dalla diagnosi che lo ha condotto alla depressione, fino al provvidenziale salvataggio del bambino, incarna un vero e proprio viaggio di rinascita personale. La sua testimonianza sottolinea la straordinaria forza che si può trovare anche nei momenti più complessi della vita. Attraverso il suo impegno attuale e il libro pubblicato, Vanelli lancia un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a credere fermamente che, anche dopo la tempesta più violenta, possa sempre tornare il bel tempo.