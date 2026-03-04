L’Italia del baseball ha inaugurato con una vittoria il suo percorso di preparazione al World Baseball Classic 2026. In un’amichevole contro i Chicago Cubs, disputata a Mesa, Arizona, gli Azzurri si sono imposti con il punteggio di 9-4. Il manager Francisco Cervelli ha sottolineato l’importanza dell’unità e della passione, dichiarando: “Far pulsare il cuore per questa maglia. Credo di avere tra le mani un gruppo fantastico”.

Una vittoria che infonde fiducia

Il successo in rimonta contro i Cubs rappresenta un segnale incoraggiante in vista dell’esordio ufficiale nel torneo, fissato per sabato contro il Brasile.

Cervelli ha elogiato la prestazione dei giocatori, con particolare riferimento al monte di lancio: “Oggi abbiamo giocato la nostra prima partita insieme, e tra le cose che mi sono piaciute, oltre ai ragazzi della Major League che sono scesi in campo per giocarla al meglio, devo citare le prestazioni dei nostri italiani sul monte: hanno fatto un buon lavoro, sono contento. Questo è stato il primo passo per la nostra squadra, un momento importante soprattutto perché ci permette di conoscerci meglio tra noi: chi può fare la corsa sulla base, chi deve battere nel lineup e tutti gli aspetti che riguardano il campo”.

Il cuore e l’alchimia del gruppo

Il manager ha poi ribadito l’urgenza di creare coesione in tempi stretti: “E’ vero.

Conosciamo tutti per quanto concerne dati e numeri, ma di tempo non ne abbiamo tanto, per esempio, per sperimentare qualcosa. Ma un modo lo troveremo, si trova sempre. Quello che conta da subito è creare il gruppo e metterci il cuore, dobbiamo farlo pulsare per questa maglia. Credo di avere tra le mani un gruppo fantastico che, anche a livello di lineup, mi permetterà di fare tante cose diverse”.

Il catcher Kyle Teel, alla prima esperienza con la maglia azzurra, ha espresso gratitudine e orgoglio: “Sono grato di vestire questa maglia, rappresenta la cultura della mia famiglia e oggi è stato fantastico poterla indossare. Il fuoricampo è sempre qualcosa che fa piacere, è successo nel momento giusto ed è servito alla squadra.

Nel nostro roster si respira energia, siamo una squadra che ama combattere: siamo stati aggressivi in questa gara e credo che questo sia un aspetto molto importante”.

Thomas Saggese, protagonista della rimonta, ha richiamato l’obiettivo primario: “Mi sentivo bene nel box, ma questo è solo un aspetto individuale: al Classic non importeranno le statistiche, ma vincere. Credo sia stato un buon inizio e una buona prestazione di squadra, a un certo punto della gara siamo esplosi e questo mi fa pensare che sarà tutto molto divertente. Cosa si prova a vestire la maglia dell’Italia? Tutti qui abbiamo qualcosa in comune, le nostre radici italiane: sappiamo che senza chi ha fatto sacrifici per noi non saremmo qui, e questo fa sì che si possa creare un’alchimia di squadra.

Cervelli in questo senso sta facendo un grande lavoro: lui sa quanto questo sia importante”.

Il contesto del match

La partita si è disputata allo Sloan Park di Mesa, Arizona, sede del Spring Training dei Chicago Cubs. Gli Azzurri hanno saputo rimontare dopo un avvio favorevole dei Cubs, grazie a un quarto inning complicato per l’Italia e a un errore difensivo decisivo, per poi esplodere con un attacco efficace e coeso. Il successo assume valore anche per il morale: affrontare e battere una squadra di Major League, seppur in amichevole, offre un’importante iniezione di fiducia. Ora l’Italia si prepara al debutto ufficiale nel torneo, con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo in risultati concreti.