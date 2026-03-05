Matteo Berrettini ha conquistato il secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells, superando Adrian Mannarino con il punteggio di 4‑6 7‑5 7‑5. Sul cemento californiano, invece, Mattia Bellucci è stato eliminato al primo turno dal canadese Gabriel Diallo, sconfitto per 7‑6(7/5) 6‑4.

Berrettini ha dimostrato grande carattere, rimontando dopo aver perso il primo set e imponendosi nei due successivi parziali. Il suo cammino nel torneo prosegue, con l’accesso al secondo turno dove affronterà il tedesco Alexander Zverev. Bellucci, al suo debutto, ha ceduto contro Diallo, interrompendo così la sua corsa.

Berrettini: rimonta e crampi

Il tennista romano ha mostrato notevole determinazione nel ribaltare il match contro Mannarino, vincendo il secondo e il terzo set con il medesimo punteggio di 7‑5. La vittoria è maturata nonostante i crampi che lo hanno colpito nel finale, ma Berrettini ha saputo stringere i denti e portare a casa il successo.

Bellucci, occasione sprecata

Mattia Bellucci ha lottato strenuamente nel primo set, annullando quattro set point prima di cedere al tie‑break per 7‑5. Nel secondo parziale, ha perso il servizio nel settimo gioco, una circostanza che ha permesso a Diallo di consolidare il vantaggio e chiudere il match, avanzando al turno successivo.

Il resoconto della partita

Berrettini ha sofferto crampi immediatamente dopo il colpo vincente che ha siglato l’incontro, rimanendo a terra per alcuni minuti mentre veniva assistito dal fisioterapista e dal supervisor ATP.

Nonostante il momento di difficoltà, il giocatore ha dichiarato di aver gestito bene la situazione e di pensare all’avversario Zverev solo dal giorno successivo. Bellucci, invece, ha perso in due set contro Diallo, con un primo parziale molto equilibrato deciso al tie‑break e un secondo set in cui il canadese ha ottenuto il break decisivo nel settimo gioco.