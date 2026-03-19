Oggi, giovedì 19 marzo, l'attesa è alta per il ritorno in campo di Matteo Berrettini, che affronterà il primo turno dei prestigiosi Miami Open. Il tennista azzurro si misurerà con il francese Alexandre Mueller in una sfida che si preannuncia interessante sul cemento della Florida. L'incontro è stato programmato come il terzo della giornata sul campo Butch Buchholz e il fischio d'inizio è fissato per le ore 16.00 italiane, un appuntamento da non perdere per gli amanti del tennis.

Dove seguire la diretta di Berrettini-Mueller: TV e streaming

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire la partita, la diretta televisiva di Berrettini-Mueller sarà disponibile sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

Chi preferisce la flessibilità dello streaming potrà connettersi tramite le piattaforme dedicate: Sky Go, NOW e Tennis TV garantiranno una copertura completa dell'evento. Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale del match, permettendo di non perdere nessun momento cruciale della partita.

Il primo confronto sul circuito maggiore a Miami

Questa partita segna un momento significativo, trattandosi del primo confronto in assoluto tra il tennista romano, Matteo Berrettini, e il suo avversario transalpino, Alexandre Mueller, all'interno del circuito maggiore. L'incontro è parte integrante del programma odierno dell'ATP Masters 1000 di Miami.

Le gare sul campo Butch Buchholz prenderanno il via alle ore 16.00 italiane, e la sfida tra l'italiano e il francese è strategicamente posizionata come il terzo match in calendario, promettendo di tenere alta l'attenzione degli spettatori dopo i primi due incontri.