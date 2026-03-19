Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del match tra l'azzurro Matteo Berrettini e il francese Alexandre Muller. L'incontro, valido per il primo turno dei Miami Open 2026 di tennis, è un appuntamento chiave in questo prestigioso torneo ATP Masters 1000 della Florida. La giornata odierna segna il rientro in campo dopo che il programma di ieri è stato interamente cancellato a causa del maltempo e della pioggia.

Il torneo riparte con un calendario particolarmente fitto. Sono previsti cinquanta incontri, distribuiti su dieci campi, per recuperare il tempo perduto.

Il programma odierno include ventiquattro partite del primo turno di singolare maschile, ventidue del primo turno di singolare femminile e quattro del secondo turno.

Il programma sul campo Butch Buchholz

La sfida tra Berrettini e Muller sarà il terzo match in programma sul campo Butch Buchholz. L'inizio è fissato per le ore 16.00 italiane. I due tennisti non si sono mai affrontati in precedenza sul circuito maggiore. La giornata sul campo Butch Buchholz prenderà il via con altri incontri prima del confronto tra l'azzurro e il transalpino.

Prospettive per Berrettini

Per Matteo Berrettini, tennista romano, questo match rappresenta un'opportunità per iniziare al meglio la sua avventura a Miami. In caso di vittoria contro il francese Alexandre Muller, l'azzurro si qualificherebbe per il secondo turno, dove lo attenderebbe il kazako Alexander Bublik, attuale numero dieci del seeding.

Questa prospettiva aggiunge interesse alla partita inaugurale di Berrettini.

Il Miami Open 2026: contesto e importanza

Il Miami Open 2026, presentato da Itaú, si svolge a Miami, Florida, dal 15 al 29 marzo. Questo evento è riconosciuto come uno dei Masters 1000 più importanti sia per il circuito ATP maschile che per il circuito WTA femminile. Le qualificazioni femminili si sono disputate il 15 e 16 marzo, mentre il tabellone principale ha preso il via nei giorni successivi. Il torneo attrae i migliori talenti del tennis mondiale e offre sfide di alto livello.