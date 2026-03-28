Il pilota romagnolo Marco Bezzecchi si è assicurato un'importante partenza dalla prima fila nel Gran Premio delle Americhe, la terza tappa del Mondiale MotoGP 2026. L'evento si sta svolgendo sul prestigioso circuito del COTA ad Austin, in Texas, e ha visto Bezzecchi, in sella alla sua Aprilia, dimostrare un'ottima performance durante le qualifiche. Ha concluso la sessione immediatamente alle spalle di Fabio Di Giannantonio, pilota della Pertamina Enduro VR46, con un distacco minimo di soli 0"193. La prima fila sarà completata dalla KTM di Pedro Acosta, che ha registrato un ritardo di 0"349, promettendo una partenza avvincente per la gara.

Al termine delle qualifiche, Bezzecchi ha condiviso le sue impressioni in zona mista, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto nonostante le difficoltà incontrate. "Sono contento, è stata tosta", ha dichiarato il pilota, sottolineando l'intensità della sessione. Ha poi aggiunto: "Questa mattina è stata positiva perché abbiamo fatto uno step rispetto a ieri, e quando si migliora va sempre bene. Non è semplice fare un tempo buono visto che avevo una moto sola". Riguardo a un potenziale episodio di impeding, il nativo di Rimini ha fornito la sua versione dei fatti: "Io ho rallentato perché davanti a me si sono praticamente fermati, non ne ho idea" della situazione specifica.

La strategia per la Sprint Race

In vista dell'imminente Sprint Race, Marco Bezzecchi ha fornito alcune indicazioni sulla sua strategia, in particolare per quanto riguarda la cruciale scelta delle gomme. Il pilota ha spiegato che la decisione finale è ancora in sospeso e dipenderà dall'evoluzione delle condizioni in pista. "Vediamo come si evolve la giornata, entrambe le gomme sono papabili. Vediamo come andrà", ha affermato. Questa prudenza evidenzia l'attenzione del team e del pilota ai dettagli e alle variabili che potrebbero influenzare la performance nella gara breve, suggerendo che la scelta definitiva verrà ponderata attentamente poco prima del via.

Il quadro del Mondiale MotoGP 2026

Il Mondiale MotoGP 2026 si sta rivelando una stagione ricca di spunti e novità significative.

Tra queste, spicca il tanto atteso ritorno del Gran Premio del Brasile nel calendario, dopo un'assenza di oltre vent'anni, un evento che ha aggiunto ulteriore interesse al campionato. La stagione ha preso il via con una gara memorabile a Goiânia, dove proprio Marco Bezzecchi ha saputo conquistare una vittoria fondamentale, ponendo le basi per la sua attuale posizione di leadership. Dopo le prime gare, la classifica piloti vede Bezzecchi saldamente al comando con 56 punti, seguito da Jorge Martín con 45 punti e Pedro Acosta con 42. Anche la classifica costruttori è molto combattuta, con Aprilia che si conferma tra i team più competitivi, mentre la lotta per il titolo tra i team vede Aprilia Racing in testa con 101 punti, a dimostrazione di un campionato estremamente equilibrato e avvincente.