Sofia Raffaeli ha iniziato la sua avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica a Sofia. L'atleta azzurra occupa la terza posizione provvisoria a metà del concorso generale individuale, specialità olimpica. La ginnasta, bronzo mondiale e olimpico, ha totalizzato 57.700 dopo i primi due esercizi. Al nastro ha ottenuto il miglior riscontro della sessione con 28.850, mentre alle clavette ha registrato lo stesso punteggio, pur con qualche piccola imprecisione.

Dopo le difficoltà incontrate nel recente Grand Prix di Marbella, la fuoriclasse marchigiana sta ritrovando la forma dei giorni migliori.

Il lavoro con la nuova allenatrice sta producendo i primi frutti, con l'obiettivo di prepararsi per i Mondiali di agosto. Sulla pedana di Sofia, dove lo scorso anno non brillò, Raffaeli ha mostrato una versione brillante e convincente, pronta a migliorare.

Classifica Provvisoria

Al comando la bulgara Stiliana Nikolova (59.450: 29.600 cerchio, 29.850 palla). Seconda l'ucraina Taisiia Onofriichuk (58.450: 30.250 clavette, 28.200 nastro). Sofia Raffaeli è terza, con vantaggio su Eva Brezalieva (56.500) e Alina Harnasko (56.200). Viola Sella è settima (55.250: 27.450 cerchio, 27.800 palla), dietro Meital Sumkin (55.850). Assente Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica e Mondiale in carica.

Programma di Domenica 29 Marzo

La seconda parte del concorso generale individuale è in programma domenica 29 marzo. Le atlete si cimenteranno con gli altri due attrezzi non affrontati oggi. Per Raffaeli, Onofriichuk e Brezalieva saranno il cerchio e la palla, mentre per Nikolova, Harnasko e Sella toccherà a clavette e nastro. Al termine sarà definito il podio finale.

Questa tappa di Sofia rappresenta un momento di rinnovamento per molte atlete, con nuovi esercizi e staff tecnici. Nonostante l'assenza di alcune protagoniste, la gara ha mantenuto un elevato livello tecnico, confermando la partecipazione delle migliori ginnaste della ginnastica ritmica.