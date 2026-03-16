L’Italia del biathlon si avvicina con determinazione a un traguardo cruciale: ottenere il massimo contingente, sia maschile che femminile, per la Coppa del Mondo 2026‑27. La recente tappa di Otepää si è rivelata uno snodo fondamentale per la classifica per nazioni, portando risultati complessivamente positivi al movimento azzurro, nonostante le abituali difficoltà riscontrate nelle staffette rispetto alle principali avversarie.

Nel settore femminile, la squadra italiana ha praticamente raggiunto la certezza matematica di poter schierare ben sei atlete nella prossima stagione.

Attualmente, l’Italia occupa una solida quarta posizione, vantando un significativo margine di 412 punti sulla Finlandia, che si trova al sesto posto in classifica. Per certificare il conseguimento della quota piena, sarà sufficiente che almeno tre atlete azzurre riescano a tagliare il traguardo nella prossima sprint di Holmenkollen, un passaggio formale che consoliderà definitivamente la posizione italiana. Questo risultato rappresenta un traguardo di grande importanza, considerando l’elevata competitività della disciplina e il calibro delle avversarie dirette.

Situazione maschile e prospettive future

Per quanto riguarda il settore maschile, la situazione, sebbene meno definita, si presenta comunque solida e rassicurante.

L’Italia è attualmente quinta, con un discreto margine di 206 punti sulla Repubblica Ceca, la principale nazione inseguitrice. È da notare che, nelle gare contro il tempo finora disputate, non si sono mai registrati scarti superiori a 80 punti tra le due squadre, un elemento che alimenta l’ottimismo per la difesa della posizione. Tuttavia, sarà imprescindibile che gli azzurri mantengano alta la concentrazione e non si limitino a una semplice presenza in gara. Un exploit straordinario dei cechi, unito a una debacle assoluta degli italiani, potrebbe teoricamente alterare gli equilibri. Le probabilità che un simile scenario si concretizzi sono comunque definite come un proverbiale “zero virgola”, a testimonianza della solidità della posizione italiana.

Riuscire a schierare sei atleti per genere nella stagione 2026‑27 rappresenta un passaggio chiave e un viatico estremamente interessante nel percorso che conduce ai Giochi Olimpici delle Alpi Francesi 2030. Dopo i successi ottenuti con Milano Cortina 2026, il movimento italiano punta a confermarsi stabilmente tra le nazioni di vertice, aprendo così un nuovo e ambizioso capitolo nella propria storia sportiva.

Assenze di rilievo e sistema di qualificazione

Il finale di stagione vede l’Italia affrontare le ultime sfide senza due figure di rilievo: Tommaso Giacomel, attualmente fermo a seguito di un intervento al cuore subito a febbraio, e Dorothea Wierer, che ha concluso la propria carriera agonistica ai Giochi Olimpici.

Queste assenze potrebbero influire sulla capacità di mantenere il massimo contingente, specialmente tra gli uomini, dove la concorrenza della Repubblica Ceca rimane una minaccia concreta. Nel settore femminile, invece, il margine sulle dirette inseguitrici, come la Finlandia e la Germania, appare rassicurante, anche grazie alla presenza di atlete di valore come Lisa Vittozzi.

Il sistema di assegnazione dei contingenti per la Coppa del Mondo e, di conseguenza, per i futuri Giochi Olimpici, si basa sulla classifica della Nations Cup. Secondo questo meccanismo, le prime tre nazioni classificate ottengono sei posti per genere, quelle posizionate tra la quarta e la decima ne ottengono cinque, e quelle dall’undicesima alla ventesima quattro.

Per l’Italia, mantenere la posizione tra le prime cinque è quindi fondamentale per schierare il massimo numero di atleti nella stagione 2026‑27 e presentarsi al meglio alle prossime sfide internazionali, con un occhio già rivolto al 2030.