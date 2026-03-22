Oggi, domenica 22 marzo 2026, si conclude la stagione di Coppa del Mondo di biathlon con le due attese Mass Start a Oslo Holmenkollen, in Norvegia. Le gare sui quattro poligoni rappresentano l'ultimo atto del circuito internazionale, promettendo spettacolo e intensa competizione.

La prova femminile prenderà il via alle 13:45 e vedrà Lisa Vittozzi come unica atleta italiana al cancelletto di partenza. La sappadina, reduce da un secondo posto nella Sprint e un quinto nell'inseguimento, punta a chiudere in modo convincente un'annata particolare, impreziosita dall'oro olimpico conquistato ad Anterselva nella Pursuit.

Atleti italiani e partecipanti

La Mass Start maschile, con inizio alle 15:45, vedrà al via gli italiani Lukas Hofer e Didier Bionaz. Per Hofer, questa gara potrebbe rappresentare l'ultimo capitolo della sua carriera agonistica. Bionaz, invece, punta a un rilancio dopo una stagione difficile, che lo ha visto escluso dalle Olimpiadi per risultati non soddisfacenti, dichiarando di voler dare il "100% per salutare quest’annata e pensare a quel che sarà".

Le startlist includono atlete di spicco come Lou Jeanmonnot, Hanna e Elvira Oeberg, Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet per la gara femminile. Tra gli uomini, spiccano Eric Perrot, Sturla Holm Laegreid, Sebastian Samuelsson, Emilien Jacquelin e Vetle Sjaastad Christiansen, oltre ai biatleti italiani.

Dove seguire le gare: streaming e orari

Le Mass Start di Oslo Holmenkollen non avranno copertura televisiva diretta. Sarà possibile seguirle in streaming su Eurosport2 HD (per la gara femminile) e Eurosport1 HD (per quella maschile), oltre che su piattaforme come Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport. Per un aggiornamento costante, sarà disponibile la diretta testuale live per entrambe le prove.

Il programma della giornata prevede la 12,5 km Mass Start femminile alle 13:45 e la 15 km Mass Start maschile alle 15:45. Oslo Holmenkollen, sede storica del biathlon internazionale, ospita tradizionalmente le tappe conclusive della Coppa del Mondo, garantendo un'atmosfera unica e un alto interesse tra gli appassionati, nonostante l'assenza di trasmissione televisiva diretta.