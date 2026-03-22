Il primo sabato del Masters 1000 di Miami si è concluso con un'intensa giornata di tennis, che ha visto il recupero completo di tutti i match precedentemente rimandati a causa delle condizioni meteorologiche. Nel tabellone maschile, sono stati disputati diciotto incontri, due in più rispetto alla programmazione standard, per allineare i secondi turni della parte alta del draw.

L'esordio di Jannik Sinner nel torneo è stato caratterizzato da una prestazione solida e convincente. L'azzurro ha superato Damir Dzumhur con un doppio 6-3, assicurandosi l'accesso al turno successivo.

La sua prossima sfida sarà contro il francese Corentin Moutet, un avversario noto per la sua imprevedibilità in campo.

Eliminazioni a sorpresa e un tabellone che si ridefinisce

La giornata è stata segnata da diverse eliminazioni eccellenti che hanno già iniziato a ridisegnare le prospettive del torneo. Ben Shelton, testa di serie numero otto e considerato un potenziale avversario di Sinner in semifinale, è stato inaspettatamente sconfitto dal kazako Alexander Shevchenko in tre set (6-7(3), 7-6(3), 6-3). Questa uscita di scena apre nuove opportunità nella parte alta del tabellone.

Anche Daniil Medvedev ha dovuto affrontare una battaglia impegnativa per avanzare, superando il giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 6-7(10), 6-3, 6-1.

Tra le altre sorprese di giornata, il britannico Cameron Norrie è stato eliminato dall'americano Alex Michelsen, mentre il russo Andrey Rublev ha subito una rimonta dal cileno Alejandro Tabilo, perdendo 6-7(5), 6-2, 6-4.

Di seguito, i risultati degli altri incontri di secondo turno: Rafael Jodar ha prevalso su Aleksandar Vukic; Tomas Martin Etcheverry ha battuto Zizou Bergs; Ugo Humbert ha superato Gabriel Diallo; Francisco Cerundolo ha vinto contro Thiago Tirante; Quentin Halys ha avuto la meglio su Alejandro Davidovich Fokina; Kamil Majchrzak ha sconfitto Learner Tien; Marin Cilic ha superato Brandon Nakashima; Alexander Zverev ha battuto Martin Damm; Felix Auger-Aliassime ha vinto contro Marton Fucsovics; Terence Atmane ha prevalso su Arthur Rinderknech; Frances Tiafoe ha sconfitto Arthur Cazaux; Jakub Mensik ha superato Adam Walton; Alex Michelsen ha battuto Cameron Norrie; Corentin Moutet ha vinto contro Tomas Machac.

Giovani talenti e dinamiche del torneo

L'edizione 2026 del Miami Open sta mettendo in luce anche l'emergere di nuovi talenti. Moïse Kouamé, a soli diciassette anni e tredici giorni, ha scritto una pagina di storia diventando il più giovane giocatore a vincere un match nel tabellone principale di un Masters 1000 dai tempi di Rafael Nadal nel 2003. È inoltre il primo tennista nato nel 2009 a conquistare una vittoria nel circuito ATP Tour. Il tabellone maschile, che conta novantasei partecipanti e trentadue teste di serie, vede Jakub Mensik come campione in carica.

Tutte le teste di serie hanno beneficiato di un bye al secondo turno. Alcune defezioni importanti, come quelle di Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, hanno influenzato la composizione degli accoppiamenti, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza e dinamicità alla competizione.

Il torneo si preannuncia ancora ricco di colpi di scena e con un esito tutt'altro che scontato. Jannik Sinner si conferma tra i principali favoriti, ma l'attenzione rimane alta anche sui numerosi outsider e sui giovani emergenti, che stanno già lasciando un'impronta significativa in questa edizione del Miami Open.