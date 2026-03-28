La coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori sta dominando il primo set della finale del doppio maschile al prestigioso Masters 1000 di Miami, attualmente in corso negli Stati Uniti. Gli azzurri sono in vantaggio per 5-3, avendo conquistato un break decisivo che ha permesso loro di prendere il comando del parziale. Questo momento cruciale è stato sigillato da un'azione incisiva, con Bolelli che ha sfoderato un dritto potente e preciso, generando la palla break poi brillantemente convertita.

La cronaca del match

L'inizio della partita ha mostrato subito la determinazione degli italiani.

Già sul punteggio di 1-0, Bolelli e Vavassori sono riusciti a strappare il servizio agli avversari, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Questo primo break è stato il frutto di una difesa eccezionale da parte della coppia azzurra, unita a un errore commesso da Patten. Poco dopo, la pressione italiana è continuata a crescere: Simone Bolelli ha nuovamente dimostrato la sua potenza con un dritto incisivo che ha creato un'altra opportunità di break, prontamente capitalizzata con grande autorevolezza. Grazie a queste azioni decisive, il punteggio è rapidamente salito a 5-3 in favore di Bolelli e Vavassori, che ora si trovano in una posizione di netto vantaggio, in pieno controllo del set e a un passo dalla conquista del titolo.

Il contesto della sfida

Questa finale del Masters 1000 di Miami rappresenta una sfida di alto livello per la coppia italiana, che si confronta con il solido duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. I loro avversari vantano un bilancio favorevole negli scontri diretti, avendo prevalso in cinque delle sei sfide precedenti contro Bolelli e Vavassori. Tra questi successi spiccano incontri di grande prestigio, come la finale degli Australian Open e la semifinale delle ATP Finals disputate a Torino, testimoniando la loro caratura internazionale. Per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, tuttavia, questa è un'opportunità significativa. Reduci dal brillante successo ottenuto a Rotterdam nel mese di febbraio, gli azzurri puntano a conquistare il loro primo Masters 1000 stagionale, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente la loro eccellente forma e il loro posizionamento nel circuito del doppio.

I successi stagionali

Il percorso che ha condotto Bolelli e Vavassori a questa finale di Miami è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello. In particolare, la coppia italiana ha già dimostrato il proprio valore conquistando il titolo di doppio a Rotterdam lo scorso quindici febbraio. In quell'occasione, hanno superato in finale i qualificati con un punteggio netto di 6-3, 6-4, dimostrando grande solidità e affiatamento. Questo trionfo non solo ha rappresentato il loro primo trofeo della stagione, ma ha anche fornito un notevole slancio e fiducia in vista degli impegni successivi, culminati con la partecipazione e l'ottima performance al torneo di Miami. La loro attuale posizione di vantaggio nel primo set della finale conferma il momento positivo e la determinazione a raggiungere un altro importante successo.