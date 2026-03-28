L'azzurra Sofia Raffaeli ha inaugurato con slancio la sua partecipazione alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica, in corso a Sofia, Bulgaria. A metà del concorso generale individuale, l'unico evento presente anche nel programma olimpico, la ginnasta italiana si posiziona al terzo posto provvisorio, forte di una prestazione di alto livello che l'ha vista brillare in particolare al nastro.

La brillante prova al nastro e i punteggi parziali

Durante la prima giornata di gare, Sofia Raffaeli ha accumulato un punteggio complessivo di 57,700 punti nei suoi primi due esercizi.

La sua esibizione al nastro è stata particolarmente brillante, valendole il miglior punteggio della sessione con 28,850. Alle clavette, invece, ha registrato lo stesso punteggio di 28,850, pur avendo commesso qualche piccola sbavatura che non ha compromesso la sua posizione.

Forma ritrovata e obiettivi futuri

La fuoriclasse marchigiana, dopo alcune imprecisioni riscontrate al Grand Prix di Marbella, sembra aver ritrovato la forma migliore. Il percorso intrapreso con la sua nuova allenatrice sta iniziando a produrre i primi frutti, con l'obiettivo primario di raggiungere la massima preparazione in vista dei Mondiali di agosto.

Classifica provvisoria e attesa per la seconda giornata

La classifica provvisoria vede in testa la bulgara Stiliana Nikolova con 59,450 punti (29,600 al cerchio e 29,850 alla palla), seguita dall'ucraina Taisiia Onofriichuk con 58,450.

Sofia Raffaeli si conferma così in piena corsa per il podio, mantenendo un buon margine sulle atlete che la inseguono. La seconda parte del concorso generale individuale è fissata per domenica 29 marzo: Raffaeli sarà impegnata negli esercizi al cerchio e alla palla, mentre le altre ginnaste affronteranno clavette e nastro.

Il contesto internazionale della Coppa del Mondo 2026

La tappa di Sofia rappresenta l'inaugurazione del circuito internazionale della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica. L'assenza della campionessa olimpica e mondiale Darja Varfolomeev nella capitale bulgara ha aperto scenari interessanti per le atlete in gara, tra cui proprio Sofia Raffaeli, che ambisce a consolidare la sua leadership nel panorama mondiale della disciplina.