Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a brillare nel circuito internazionale di tennis. Gli azzurri, teste di serie numero sette, hanno conquistato l’accesso alla semifinale del torneo di doppio del Masters 1000 di Miami, superando in tre set lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, terzi favoriti del tabellone. Il match in Florida è terminato 7-5, 5-7, 10-6.

È la quinta semifinale raggiunta da Bolelli e Vavassori in sei tornei disputati dall’inizio del 2026, a conferma di un rendimento eccellente. La vittoria, frutto di una sfida combattuta, ha evidenziato la loro lucidità nei momenti cruciali, specialmente nel decisivo tie-break.

Il percorso a Miami e i prossimi avversari

Il percorso a Miami si inserisce in una stagione già ricca di soddisfazioni per Bolelli e Vavassori. Superati avversari di valore, hanno ribadito solidità e affiatamento, rendendoli tra le coppie più temute. In semifinale, gli italiani affronteranno una sfida di prestigio contro gli ex numeri uno del mondo Austin Krajicek e Nikola Mektic, o Arends/Smith.

Questo successo segna un ulteriore passo avanti per la coppia, che punta alla finale in uno dei tornei più importanti del doppio maschile.

Il contesto del doppio internazionale

Il doppio maschile del Masters 1000 di Miami è tra gli appuntamenti ATP più competitivi. Le edizioni passate hanno visto emergere nuove formazioni e specialisti.

La presenza di calibri come Krajicek e Mektic rende il percorso al titolo impegnativo.

La stagione ha evidenziato cambiamenti tra le coppie di vertice e nuovi protagonisti. In questo scenario, la continuità di Bolelli e Vavassori è un segnale significativo per il tennis italiano e il doppio internazionale.