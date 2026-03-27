In una recente analisi dedicata al Miami Open, Guido Monaco ha fornito una dettagliata lettura delle performance di Jannik Sinner e del suo imminente incontro con Alexander Zverev. L'attenzione si è focalizzata sulla notevole difficoltà che gli avversari incontrano nel tentare di conquistare punti contro l'azzurro, evidenziando la sua straordinaria copertura del campo. Monaco ha dichiarato: “È la verità assoluta che ogni giorno è diverso dall’altro. Un po’ tu e un po’ l’avversario possono avere versioni diverse anche in due giorni di fila. Fare punto a Sinner spingendo lateralmente è molto complicato, proprio per la copertura che ha sul campo: sembra una pantera”, sottolineando la solida difesa di Sinner.

Monaco ha poi approfondito il contesto che circonda il tennista italiano, soffermandosi sulla stabilità del suo team tecnico. “Se la stagione fosse andata in un certo modo, dissi che Sinner avrebbe anche potuto pensare ad un cambio di guida tecnica. Invece ora non credo che succederà, perché crede molto nelle persone che ha intorno. Però, se in futuro sentisse la necessità di cambiare, non avrebbe problemi a farlo, perché lui è fatto così”. Questa osservazione mette in luce la maturità e la determinazione di Sinner nella gestione della propria carriera.

Il confronto con Zverev e le condizioni di gioco a Miami

Il dibattito si è successivamente spostato sul prossimo match tra Sinner e Zverev. Monaco ha rimarcato come i precedenti tre incontri tra i due abbiano visto l'italiano imporsi con chiarezza: “Gli ultimi tre match con Zverev sono stati delle lezioni.

Voglio credere che oggi sia più centrato nell’iper-aggressività di cui parla. Verrebbe da dire che sia la finale anticipata”. È stato però evidenziato che le condizioni di gioco a Miami differiscono da quelle di Indian Wells, essendo molto più veloci e favorendo i servizi dominanti. “Questa versione di Zverev deve mettere Sinner più in difficoltà rispetto a Indian Wells. Però qui c’è uno Jannik quasi al top. Mi aspetto un set più lottato e uno meno”, ha aggiunto Monaco, prevedendo una sfida più equilibrata.

Monaco ha inoltre suggerito di non sottovalutare altri potenziali avversari, quali Fils e Lehecka, capaci di esprimere prestazioni di alto livello. Riguardo all'andamento generale del torneo, ha affermato: “Secondo me nessuno lo metterà più in difficoltà in questo torneo come ha fatto Michelsen”.

La programmazione di Sinner sulla terra battuta

Guardando oltre il Miami Open, l'analisi si è estesa alla programmazione di Sinner per la stagione sulla terra battuta. “Sinner giocherà i tre Masters 1000 sulla terra? Tra Miami e Montecarlo ci sono 10 giorni, così come tra Montecarlo e Madrid. L’unico problema sarebbe Madrid-Roma, perché sono più ravvicinati. Però sinceramente, se va in fondo sia a Montecarlo sia a Madrid, il ragionamento dovrebbe farlo su Roma. Ma dubito che possa saltare gli Internazionali. Quindi a questo punto potrebbe veramente giocarli tutti”. Questa riflessione conferma la volontà di Sinner di essere protagonista anche nei tornei su terra, pur con una attenta valutazione della gestione delle energie.

Le osservazioni di Monaco offrono un quadro tecnico e strategico completo sulle prossime sfide che attendono Jannik Sinner, sia nel confronto diretto con Zverev sia nella pianificazione degli appuntamenti futuri del circuito.