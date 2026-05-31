Jonas Vingegaard ha concluso il Giro d’Italia con una vittoria spettacolare nella ventesima tappa a Piancavallo, consolidando il suo dominio e laureandosi campione della corsa rosa. Con questo successo, il corridore danese entra nell’esclusivo club degli otto ciclisti ad aver trionfato nel Tour de France, nella Vuelta a España e nel Giro d’Italia, completando così la prestigiosa Tripla Corona.

Il trionfo decisivo a Piancavallo

Nel penultimo giorno di gara, Vingegaard ha sferrato un attacco deciso a dieci chilometri dal traguardo, distanziando nettamente gli avversari e tagliando il traguardo in solitaria.

Questa è la sua quinta vittoria di tappa in questa edizione del Giro, un risultato che lo pone tra i grandi, accanto a nomi illustri come Tadej Pogačar e Mark Cavendish per numero di successi in una singola edizione recente della competizione.

La Tripla Corona: un’impresa storica

Con la conquista del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard realizza la Tripla Corona, avendo già iscritto il suo nome nell'albo d'oro del Tour de France nel 2022 e 2023, e della Vuelta a España nel 2025. Prima di lui, solo sette corridori nella storia del ciclismo erano riusciti a raggiungere questo straordinario traguardo, rendendo la sua impresa ancora più significativa.

La sua affermazione nella classifica generale è ormai un dato di fatto, e la passerella finale a Roma sancirà ufficialmente il suo meritato successo.

L'impressionante vantaggio accumulato sugli inseguitori a Piancavallo ha ulteriormente confermato il suo strapotere in questa edizione della corsa.

L'ingresso di Vingegaard in questo ristretto circolo di leggende del ciclismo lo affianca a campioni del calibro di Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome, tutti vincitori della Tripla Corona. Il suo nome si aggiunge ora a questa lista prestigiosa, consolidando il suo status tra i più grandi di tutti i tempi.