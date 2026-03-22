Il Borussia Dortmund ha ufficialmente annunciato la separazione consensuale da Sebastian Kehl, figura emblematica e storica del club. Kehl, che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dal 2022, è stato per anni una vera e propria bandiera, prima sul campo da gioco e successivamente all'interno della dirigenza.

Questa decisione segna la fine di un'era per il club tedesco, che saluta uno dei suoi volti più noti e rispettati. La notizia, diffusa dal Borussia Dortmund stesso, sottolinea l'importanza del contributo di Kehl in diverse vesti, consolidando il suo status di icona per i tifosi e per l'intera organizzazione.

La carriera di Sebastian Kehl: da capitano a dirigente

Il legame di Sebastian Kehl con il Borussia Dortmund affonda le radici nel 2002, anno in cui ha iniziato la sua lunga e gloriosa carriera da calciatore con la maglia giallonera. Per ben tredici stagioni, fino al 2015, Kehl è stato un pilastro della squadra, distinguendosi non solo per le sue doti tecniche e la sua leadership, ma anche per l'attaccamento incondizionato ai colori sociali.

Durante la sua militanza come giocatore, Kehl ha contribuito in maniera determinante a scrivere pagine importanti nella storia del club, conquistando ben tre campionati tedeschi e una Coppa di Germania. Questi successi lo hanno reso una delle figure più rappresentative e amate dai sostenitori del Dortmund.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, la sua passione per il calcio e per il Borussia lo ha spinto a intraprendere una nuova fase della sua carriera, quella dirigenziale. Nel 2018, Kehl è entrato a far parte del settore professionistico del club, iniziando un percorso che lo ha portato, nel 2022, ad assumere la prestigiosa carica di direttore sportivo. Ha mantenuto questo incarico dal primo luglio 2022 fino all'annuncio della separazione nel marzo 2026, dimostrando una continuità e una dedizione che hanno caratterizzato tutta la sua permanenza nel club.

Il contesto sportivo: tra ambizioni e pressioni in Bundesliga

L'addio di Kehl si inserisce in un momento cruciale per il Borussia Dortmund sul fronte sportivo.

La squadra si trova attualmente al secondo posto in Bundesliga, un piazzamento di prestigio che la vede ancora in piena corsa per le posizioni di vertice del campionato tedesco.

Nonostante la buona posizione, il distacco dalla capolista Bayern Monaco è di nove punti, un gap significativo che rende la lotta per il titolo particolarmente ardua. Allo stesso tempo, il Borussia può contare su un vantaggio rassicurante di undici punti rispetto alle dirette inseguitrici come Lipsia, Stoccarda e Hoffenheim, consolidando la sua posizione nella zona Champions League.

La decisione di interrompere il rapporto con una figura così centrale come Kehl, proprio in questa fase della stagione, evidenzia la complessità delle dinamiche interne e delle aspettative che circondano il club.

Il Borussia, pur essendo ancora in lizza per il titolo, si trova a gestire una pressione notevole, sia per mantenere il passo con i bavaresi sia per difendere il proprio piazzamento dalle squadre che inseguono.