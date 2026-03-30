I Boston Celtics hanno ufficialmente conquistato l'accesso ai playoff NBA, consolidando la loro posizione di forza nella Eastern Conference. La qualificazione è arrivata grazie a una convincente vittoria per 114-99 contro gli Charlotte Hornets, in una partita che ha visto protagonisti indiscussi Jayson Tatum e Payton Pritchard. Tatum ha brillato con una prestazione da 32 punti, mentre Pritchard ha contribuito in modo significativo con 28 punti, dimostrando la profondità del roster dei Celtics.

Con questo successo, i Celtics chiudono la stagione regolare con un notevole bilancio di 50 vittorie e 24 sconfitte.

Nonostante l'ottimo percorso, la squadra di Boston si trova a quattro partite di distanza dai Detroit Pistons, attuali capolista della Eastern Conference, mantenendo comunque salda la seconda posizione.

Contemporaneamente, nella Western Conference, gli Oklahoma City Thunder hanno ribadito la loro supremazia battendo i New York Knicks con il punteggio di 111-100. La partita è stata un'ulteriore dimostrazione del talento di Shai Gilgeous-Alexander, considerato uno dei favoriti per il prestigioso premio MVP. Gilgeous-Alexander ha esteso la sua impressionante serie a 135 partite consecutive con almeno 20 punti, un traguardo che sottolinea la sua costanza e il suo impatto sul gioco. Al suo fianco, Jalen Williams ha aggiunto 22 punti cruciali, contribuendo a mantenere i Thunder saldamente al primo posto nella Western Conference.

La storica qualificazione dei Boston Celtics

La vittoria contro Charlotte non è stata solo un passo verso i playoff, ma ha sancito la dodicesima qualificazione consecutiva dei Celtics, una striscia di successi che rappresenta attualmente la più lunga in corso nell'intera NBA. Questo traguardo, che si protrae dal 2015, evidenzia la costante eccellenza e la solidità della franchigia di Boston nel panorama cestistico americano. Il contributo decisivo di giocatori chiave come Jayson Tatum e l'apporto fondamentale di Payton Pritchard sono stati elementi cruciali per consolidare il secondo posto nella Eastern Conference, garantendo alla squadra un posizionamento vantaggioso per la fase finale della stagione.

Oklahoma City Thunder: la leadership indiscussa a Ovest

I Thunder hanno confermato la loro leadership nella Western Conference grazie a una prestazione corale e all'eccezionale contributo dei loro talenti. La vittoria sui New York Knicks ha avuto un duplice significato: non solo ha rafforzato la posizione di Oklahoma City come la migliore franchigia della stagione regolare a Ovest, ma ha anche impedito ai Knicks di ottenere la qualificazione ai playoff, sottolineando l'importanza di ogni singola partita in questa fase cruciale. La squadra di Oklahoma City, già dal 17 marzo, aveva ottenuto la certezza matematica di un posto ai playoff, dimostrando una precocità e una determinazione che l'hanno portata a dominare la propria Conference con merito.