La nazionale femminile di calcio dell’Iran ha scelto di non cantare l’inno nazionale prima della partita inaugurale della Coppa d’Asia in Australia. Un gesto carico di significato che ha attirato l’attenzione internazionale, avvenuto prima del calcio d’inizio contro la Corea del Sud al Gold Coast Stadium. Le giocatrici iraniane sono rimaste immobili, rivolte dritto davanti a sé, mentre l’inno risuonava nell’impianto.

Il contesto della protesta

La squadra era giunta in Australia alcuni giorni prima dell’inizio degli attacchi aerei in Medio Oriente.

L’allenatrice Marziyeh Jafari e le giocatrici hanno rifiutato di commentare sia la guerra in corso sia la morte dell’ayatollah Ali Khamenei. Sul campo, la Corea del Sud ha vinto 3-0, ma il gesto delle iraniane ha suscitato ammirazione. La centrocampista australiana Amy Sayer ha espresso solidarietà: “Il nostro cuore va a loro e alle loro famiglie, è una situazione difficile ed è davvero coraggioso da parte loro poter essere qui e esibirsi. La cosa migliore che possiamo fare è offrire loro la migliore partita di calcio possibile e mostrare loro il rispetto sul campo. Speriamo che la situazione migliori e che possano continuare a stare al sicuro in Australia.”

Un silenzio che parla

Il silenzio delle giocatrici è stato interpretato come un atto simbolico di protesta, in un momento in cui il Paese è scosso da conflitti e lutto nazionale.

Il gesto ha assunto un valore politico e umano, oltre che sportivo, in un contesto di forte tensione.

Dissenso e solidarietà

Il gesto delle calciatrici è stato visto come una protesta silenziosa contro il regime iraniano. Alcuni tifosi sugli spalti hanno esposto bandiere pre-rivoluzionarie, simbolo di dissenso verso l’attuale governo. Il silenzio durante l’inno è stato interpretato come un segnale di solidarietà con le proteste interne e un rifiuto dell’inno della Repubblica Islamica.

La partita si inserisce in un quadro più ampio di tensioni: il torneo funge anche da qualificazione per la Coppa del Mondo femminile, e l’Iran è l’unica squadra mediorientale presente. Il gesto delle giocatrici ha dunque assunto un valore simbolico internazionale, oltre che nazionale, in un momento di particolare fragilità per il paese.