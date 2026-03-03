Lahti, Finlandia, si conferma teatro di uno degli eventi più attesi della stagione di Coppa del Mondo di salto con gli sci: la tappa finlandese, rinomata per la sua solida tradizione negli sport invernali, accoglie puntualmente gare di altissimo livello, richiamando le migliori saltatrici del circuito internazionale.
Programma delle competizioni femminili
Le gare individuali femminili della Coppa del Mondo a Lahti si disputano sul trampolino HS130. Il calendario ufficiale prevede:
- Giovedì 5 marzo: sessione di qualificazione e prima gara individuale femminile.
- Venerdì 6 marzo: seconda gara individuale femminile.
Gli orari precisi delle competizioni sono consultabili sui canali ufficiali dei Lahti Ski Games e sul calendario FIS.
Questi appuntamenti si rivelano cruciali per l'andamento della classifica generale stagionale.
La stagione in corso
La stagione 2025-26 della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci volge verso la sua conclusione, e Lahti rappresenta una delle tappe determinanti per definire la classifica generale. Le atlete si apprestano a misurarsi su uno dei trampolini più iconici del circuito, in un contesto che attira appassionati e professionisti da ogni angolo del globo.
Atlete protagoniste
La partecipazione delle atlete di punta del circuito assicura spettacolo e competizione di prim'ordine. La tappa di Lahti costituisce un momento significativo per tutte le protagoniste che mirano a concludere la stagione con risultati di prestigio, consolidando la propria posizione nella graduatoria mondiale.