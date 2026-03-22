Per la terza edizione consecutiva, il Canada e la Svizzera si contenderanno il prestigioso titolo mondiale di curling femminile. Le due potenze del ghiaccio hanno brillantemente conquistato l’accesso alla finale dei Campionati Mondiali 2026, superando rispettivamente la Svezia e il Giappone in due semifinali che hanno evidenziato una netta superiorità sia tecnica che tattica.

La Svizzera ha affrontato la Svezia in una partita inizialmente caratterizzata da un grande equilibrio. Tuttavia, le atlete elvetiche hanno saputo imprimere un decisivo cambio di passo a metà incontro.

Adottando una strategia più aggressiva e offensiva, sono riuscite a capitalizzare al massimo le proprie opportunità, in particolare durante la sesta ripresa. Qui, hanno messo a segno tre punti cruciali che hanno indirizzato in modo quasi definitivo l'esito della gara. Il confronto si è poi concluso con un punteggio di 8-5 a favore della Svizzera, garantendo loro la possibilità di giocarsi nuovamente l'ambito titolo iridato.

Il Canada domina la semifinale contro il Giappone

Dall'altra parte del tabellone, il Canada ha offerto una prestazione di forza impressionante contro il Giappone. Le canadesi hanno chiuso la loro semifinale in soli otto end, con un risultato schiacciante di 11-3. Fin dalle prime battute dell'incontro, hanno imposto il proprio ritmo, segnando tre punti con il martello nella prima mano.

Hanno poi incrementato ulteriormente il vantaggio con altri due punti nel secondo end, dopo aver saputo "rubare" una mano. Nonostante un tentativo di reazione da parte delle atlete nipponiche, il Canada ha mantenuto saldamente il controllo della partita, chiudendo i giochi con un ulteriore punto siglato in assenza del martello, a dimostrazione di una padronanza totale.

Gli appuntamenti conclusivi: bronzo e oro

La giornata conclusiva dei Mondiali di curling femminile si preannuncia ricca di emozioni. Il primo appuntamento sarà la finalina per il bronzo, che vedrà scontrarsi Svezia e Corea del Sud, in programma alle ore 16:00. Successivamente, alle ore 22:00, scatterà il tanto atteso gold medal match, dove Canada e Svizzera si sfideranno per la medaglia d'oro.

Le statistiche recenti mostrano che nelle ultime due edizioni il titolo è stato conquistato dalle formazioni padrone di casa, mentre il periodo tra il 2019 e il 2023 ha visto un netto dominio rossocrociato. La sfida di quest’anno è particolarmente attesa, con entrambe le squadre determinate a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo sport e a confermare la propria supremazia sul ghiaccio.

Questa finale dei Mondiali di curling femminile conferma ancora una volta la storica rivalità tra Canada e Svizzera. Queste due nazioni hanno saputo imporsi costantemente ai massimi livelli negli ultimi anni, alternandosi sul gradino più alto del podio. L’esito di questa attesissima finale sarà cruciale per stabilire chi, tra le due, riuscirà a prevalere e ad aggiungere un altro prestigioso successo al proprio palmarès.