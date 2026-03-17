Helio Castroneves si prepara a un ritorno di grande risonanza alla 500 Miglia di Indianapolis 2026, dove sarà nuovamente al volante di una monoposto schierata dal team Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian. Il pilota brasiliano, già quattro volte vincitore della leggendaria competizione, punta a un traguardo senza precedenti: il quinto successo sul celebre catino di Speedway, un'impresa mai realizzata da nessun altro nella storia della corsa.

Castroneves, che festeggerà il suo cinquantunesimo compleanno poco prima della centodiecesima edizione della Indy500, condivide attualmente il prestigioso record di quattro trionfi con icone dell'automobilismo quali A.J.

Foyt, Al Unser e Rick Mears. Il suo percorso include un successo con Meyer Shank Racing nel 2021, oltre ai primi tre trionfi ottenuti con il Team Penske nelle edizioni del 2001, 2002 e 2009, coronando una carriera di successi.

Un palmarès di assoluto rilievo

Nato a San Paolo, il campione brasiliano vanta un curriculum impressionante che include quattro pole position a Indianapolis, conquistate negli anni 2003, 2007, 2009 e 2010. La sua partecipazione all'edizione 2026 segnerà la ventiseiesima presenza all'evento, posizionandolo tra i più assidui nella storia della 500 Miglia. Solamente A.J. Foyt (trentacinque), Mario Andretti (ventinove) e Al Unser (ventisette) vantano più partecipazioni.

La 500 Miglia di Indianapolis, appuntamento di punta della NTT IndyCar Series, si svolgerà come da tradizione nell'ultimo fine settimana di maggio, precisamente domenica 24.

Il programma prevede le qualifiche per domenica 17 e la corsa sul road course di Indianapolis, in calendario per sabato 9. Questo calendario consolidato è atteso dagli appassionati.

La sfida del quinto successo

Il ritorno di Castroneves con Meyer Shank Racing è senza dubbio una delle narrazioni più avvincenti della prossima edizione. Il pilota brasiliano, già autore di imprese memorabili, cercherà di scrivere un nuovo capitolo nella storia della 500 Miglia, inseguendo un primato che lo consacrerebbe come il più vincente di sempre nella leggendaria corsa dell'Indiana. La sua vasta esperienza e la profonda conoscenza del tracciato, unite al supporto di una squadra che lo ha già condotto al successo, rafforzano la sua candidatura tra le più promettenti per l'edizione 2026.

L'attesa per la gara cresce tra i tifosi e gli addetti ai lavori, consapevoli di poter assistere a un evento che ha il potenziale per entrare negli annali dell'automobilismo. La determinazione di Castroneves a raggiungere il quinto trionfo aggiunge un elemento di grande fascino a una competizione già ricca di storia e adrenalina.